زينة لـ ريهام سعيد بعد حديثها عن السمنة: "قلة أدب".. والأخيرة: "ولاد من غير نسب"

عادت الخلافات بين الإعلامية ريهام سعيد، والفنانة زينة، على صفيح ساخن من جديد، ولكن بشكل غير مُباشر، رُبما أزمة "سعيد" الأخيرة، عقب حديثها عن أصحاب الوزن الزائد، كانت فتيل الشُعلة، الذي دفع الفنانة زينة لمُهاجمتها، بشكل واضح وصريح، من خلال تعليق، لتقرر "سعيد" فيما بعد بنشر عدة كلمات غامضة، حملت في طياتها ردود، على تعليق الأخيرة، دون أن تذكر اسمها بشكل صريح، إلا أن بات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يزعمون أن منشور الإعلامية، بمثابة الرد على تعليق الفنانة.

زينة تهاجم ريهام سعيد من خلال إنجي وجدان

كانت الفنانة إنجي وجدان ردت، على الفيديو المنتشر للإعلامية ريهام سعيد، الذي تحدثت فيه عن مرضى السمنة وزائدي الوزن، وهاجمتها بشكل صريح، مُطالبة منها عدم الحديث عن أصحاب الوزن الزائد.

إنجي وجدان ترد على ريهام سعيد: "دي تفاهة.. من فضلك خليكي في حالك"

رُبما كلمات "وجدان" دفعت الفنانة زينة، للتعليق على أزمة "ريهام" حيث علقت على المقطع الذي نشرته "إنجي" لديها للرد على ريهام، قائلة: "والله ما في عبء علي الدولة غيرها بتقل دمها برخصها وكذبها مدعية المرض مريضة عمليات التجميل، بتتريق على الغلابة اللي بيلبسوا عبايات وإسدال، أنا مش فاهمة ليه تبقى موجودة واحدة زي دي أساسا، منتهى عدم الاحترافية وقلة الأدب والتنمر، فاضل تعمل إيه تاني علشان تمشي.. تشتم الناس بالأم والأب".

ريهام سعيد تثير الجدل بمنشور غير مُباشر

لم يمر على تعليق "زينة" الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كثيرًا، لتقرر الإعلامية نشر عدة كلمات،عبر حسابها على "إنستجرام"، استنتج به الرواد، إنها تقصد بها الفنانة، خاصة إن الكلمات كانت بمثابة الرد على أسئلة الأخيرة، التي طرحتها خلال تعليقها على مقطع "إنجي وجدان".

ونشرت "سعيد" قائلة: "ولاد من غير نسب وجواز من غير عقد، ومخدرات وقرف كتير ولسه ليكي عين تتكلمي؟، أنا اللي موجودة إزاي؟، على الأقل أنا ليا لازمة بنشر الخير مش الفجور، والافتراء على الناس.. يا ابني والله أنت ربنا نجدك".

المتابعون لـ زينة: فهمينا

قررت زينة عدم التطرق مرة أخرى، إلى الأمر، وعدم إيضاح مدلولات منشور "ريهام" الأخير، لتنشر بعدها على الفور، مقطع فيديو خلال وضعها المكياج، عبر حسابها الشخصي على "الإنستجرام".

وتفاعل مع الفيديو، العديد من متابعيها، حيث علقت إحدى المُتابعات قائلة: "زينة.. إنتي أحسن من أي حد وعجبني ردك على أي حد متنمر وبجد إنتي ربنا هيعوضك وهيكرمك في أطفالك القمرات بإذن الله وانتي جميلة من جوا ومن برا بجد"، لترد الفنانة: "إنتي أحسن حبيبتي".

بينما تابعت الأخرى: "شوفت بوست منزلاه ريهام سعيد يمكن تخص بيه زينة لو حضرتك فاهمة حاجة يا ريت تفهميني".

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مدير أعمال ريهام سعيد يهاجم زينة

اعتاد خالد صواف، مدير أعمال ريهام سعيد، مُهاجمة زينة، خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث علق على أزمة شقيقة زينة الأخيرة، مع "عز" بالساحل قائلًا: "الممر يحقق 75 مليون جنيه بعد عرضه في عيد الفطر، وولاد رزق يقترب من تحقيق أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما وتصل إيراداته لـ15 مليون جنيه في أول يوم العيد".

وتابع: "أحمد عز يتعاقد على فيلم مع كريم عبدالعزيز، وهيصور فيلم العارف مع أحمد فهمي بعد العيد.. كل ده في سنة واحدة لسه مخلصتش.. عرفت أنا الحرقة دى كلها ليه".

لتعلق "ريهام" عليه قائلة: "برضه هاقول لك حسبي الله ونعم الوكيل زي ما قلتلها من 3 سنين وبهدلتني في المحاكم من غير حق، مش بتبهدل غير عيالها وسمعتهم باللي بتعمله"، وذلك إشارة إلى الفنانة زينة التي رفعت ضدها قضية في العام 2017.

ولم يقف الأمر على هذا الحد، فقرر "صواف" مهاجمة زينة، بشكل صريح من خلال السخرية من ملامحها قديمًا، ومن مشهدها الشهير مع "عز" بفيلم المصلحة، الذي ظهر وهو يعتدي عليها بالضرب.

أصل الخلاف بين زينة وريهام

كانت الفنانة زينة اتهمت الإعلامية ريهام سعيد بتشويه السمعة ونشر أخبار خاطئة، في 2017، بعدما استضافت الصحفي أحمد هواري، وتناولت قضية نسب طفلي زينة للفنان أحمد عز.

واتهم عاصم قنديل، محامي زينة، الإعلامية ريهام سعيد بتزييف الحقائق ونشر أخبار خاطئة ما يعرضها للمساءلة القانونية، وبالفعل صدر ضدها حكم المحكمة بالحبس 6 أشهر مع دفعها لغرامة قدرها 10 آلاف جنيه.