ما بين شكوى "القومي للمرأة" والإصرار على رأيها.. قصة انتقاد ريهام سعيد لأصحاب الأوزان الزائدة

حالة من الهجوم تعرضت لها الإعلامية ريهام سعيد، بسبب حديثها عن أصحاب الأوزان الزائدة في حلقة برنامجها "صبايا" المذاع على قناة الحياة، فهي الحلقة التي تناولت من خلالها دعمها لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج 500 مصري ومصرية من مرضى السمنة.

"الناس التخينة ميِّتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، بيشوهوا المنظر" هكذا وصفت الإعلامية ريهام سعيد، أصحاب الأوزان الزائدة، وتابعت في انتقادها إليهم: "يعني وأنتي ماشية كده بالإسدال ولا الجلابية ومش قادرة تمشي، وبتعرجي، علشان ركبك وجعاكي، وبتبقي عرقانة علشان عندك كمية السموم غير الطبيعية، فقدتي كل أنوثتك وضحكتك.. فقدتي كل حاجة".

وعقب حلقة برنامجها التي انتابت غضب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حتى استدعى الأمر تدخل المجلس القومي للمرأة بتقديمه شكوى إلى المجلس الأعلى للإعلام لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد البرنامج.

ويرصد "هن" تفاصيل القصة الكاملة لانتقاد ريهام سعيد لأصحاب الأوزان الزائدة:

وعقب حالة الهجوم التي تعرضت لها الإعلامية ريهام سعيد، بسبب انتقادها لأصحاب الأوزان الزائدة، خرجت في مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، قالت: "مش هطول عليكم علشان مابحبش اللايف، بس قريت أخبار وبوستات عن إني قلت التُخان دول شكلهم وحش، أنا فعلا قلت كده بس في سياق حديث، علشان إحنا عاملين حملة ضد السمنة".

وذكرت "ريهام" أنها مريضة سمنة وما زالت تعاني منها لكنها قررت التخلص من الوزن الزائد، بعد الكلمات الجارحة التي وجهها لها الفنان محمود حميدة، بحسب وصفها: "أنا قررت أواجه الناس المريضة بالسمنة بمشاكلهم، واللي بيقولكم مش مهم الشكل بيضحك عليكم، واللي بيقولكم المهم إن روحكم تكون حلوة بيضحك عليكم، لأنكم أكتر ناس بتعانوا".

ورأت الإعلامية ريهام سعيد بأن جماعة الإخوان الإرهابية هي من وراء الحملة الإلكترونية ضدها، موجهة لهم رسالة: "كلوا بعض، وكلوا في نفسكم، طبعا العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية وأمم أفريقيا حرقاكم أوي، اتحرقوا أكتر، وهتفضل نعلى وهنتطور أكتر".

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إنجي وجدان ترد على ريهام سعيد.. دي تفاهة

وعقب الفيديو الذي خرجت به الإعلامية ريهام سعيد، توضح موقفها مما قالته لأصحاب الأوزان الزائدة، قررت الفنانة إنجي وجدان، الرد على الإعلامية ريهام سعيد، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ومن خلال مقطع فيديو.

وقالت الفنانة إنجي وجدان: "معتقدش إنه في صالحك أنك تضايقي الناس وتغلطي فيها وفي شكلهم وهتكلم على نفسي الأول".

ووجهت "وجدان" في حديثها لـ"ريهام": "أنا كنت رياضية طول عمري وتخنت عادي بتحصل، وكنت أتخن من كده وعادي برضه والحمد لله محصليش مشكلات، والحمد لله مع اني كنت تخينة وكنت بروح أتمرن وبعمل كل اللي أنا عايزاه وحياتي كويسة واتجوزت، وجوزي رفيع مش تخين يعني مبصش عليا عشان أنا تخينة وهو تخين وإحنا الاتنين تخان مع بعض ومبيحصلش".

وتابعت "وجدان": "مش من حق أي حد يقول أنا تخينة ولا مش تخينة وعايشة ولا مش عايشة على أساس إيه أنا بجد هتجنن، وأنا عايشة حياتي ومش بعاني من حاجة".

القومي للمرأة يقدم شكوى ضد برنامج صبايا

وقف المجلس القومي للمرأة بجانب حالة الغضب التي انتابت الكثير من السيدات المصريات، لذلك قدم شكوى للجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد برنامج "صبايا"، وهي الشكوى التي تضمنت المطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المجلس الاعلى للإعلام في هذا الشأن.

اجتماع طارئ بلجنة الشكاوى بالأعلى للإعلام

قالت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنها سوف تعقد اجتماعا طارئا، برئاسة جمال شوقي عضو المجلس، للتحقيق في الشكوى التي تقدم بها المجلس القومي للمرأة ضد برنامج "صبايا".

وتناقش اللجنة في اجتماعها استدعاء الإعلامية ريهام سعيد، للتحقيق معها بشأن الشكوى التي قدمها "القومي للمرأة".

ريهام سعيد.. التخن بيخلي الناس عايشة ميتة

ورغم قرار لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلا أن الإعلامية ريهام سعيد ما زالت ترد على حالة الهجوم التي تعرضت لها، من خلال مقاطع الفيديو التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، فكانت آخرها ما نشرته منذ قليل.

"خليك في حالك والنجاح بيضايق"، بهذه الجملة وجهت "ريهام" حديثها لمنتقديها: "إحنا مجرحناش حد ولا اتكلمنا وحش على حد، كلامنا موجه للناس فوق الـ200 كيلو، أنهم عبء على الدولة لأنهم مبيشتغلوش، والسمنة لو معندكش مشاكل في الغدة أو الجينات، أنت اخترت إنك تكون تخين، يعني أنت اللي جبته لنفسك، وممكن تغيره".

وبررت "ريهام" حديثها عن السيدات الأميات قائلة: "لما اتكلمت عن الناس اللي بتلبس إسدال وجلبية وعباية دول ناس بسيطة، جزء منهم أمي، لازم تكلمهم بطريقة مختلفة غير إن هيجيلهم سكر وضغط وكوليسترول علشان يفوقوا، ونلغي فكرة إن التخن عزوة ولازم تعرف أن شكلنا وحش والمنظر مش لطيف، وعدم تحضر".

وفي النهاية اختتمت ريهام حديثها مقطع الفيديو: "التخن حاجة سيئة جدًا ونقمة وأي حد بيقولك إنه حاجة عادية، والمهم الروح والقلب، ده مش حقيقي، لأن المهم الصحة، التخن بيخلي الناس عايشة ميتة".