دبلة وشائعة وفيديو 20 ثانية.. دلالات ما قبل انفصال شيري عادل عن معز مسعود

أعادت الفنانة شيري عادل، نشر خبر انفصالها عن زوجها الداعية، معز مسعود، وذلك عبر خاصية "إستوري"، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، والذي تضمن محتواه أنهما انفصلا عن بعضهما البعض منذ فترة، إلا أنهما ما زالا يحتفظان بعلاقة إنسانية وطيدة بينهما.

ورصد "هُن" مواقف حاولت بها شيري ومعز نفي شائعات الانفصال، كما أن هذه المواقف مهَّدت للانفصال..

مقطع فيديو لا يتجاوز الـ20 ثانية

دائمًا ما تسعى الفنانة شيري عادل لنفي الشائعات التي يتداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حول طلاقها من الداعية الإسلامي معز مسعود، فحاولت بطريقة غير مباشرة من خلال مقطع فيديو، لا يتجاوز الـ20 ثانية، جمعها بمعز، عبر خاصية "استوري"، على حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" في 23 يوليو الماضي، نفي الشائعات والأخبار التي تتحدث عن طلاقهما وانفصالهما، حيث أعرب زوجها عن استغرابه من تصوير "شيري" لمقطع الفيديو، معلقا: "ده بجد.. إنتي مجنونة، ممكن نشتغل"، ثم أغلق التصوير مبتسما.

خاتم الزواج

في يناير من العام الحالي، ظهرت شيري بدون خاتم الزواج، حينما التقطت صورة "سيلفي"، بأزياء رياضية، أظهرت خلالها عدم ارتداء الدبلة، وهو ما جعل الرواد يعتقدون بأنها مؤشرات الانفصال، وتأتي تلك الصورة، بعد نشر الفنانة الشابة صور عدة لها بـ"الدبلة"، عبر حسابها على الإنستجرام، فضلا عن ارتدائها لها، في حفل قطاع قنوات النيل المتخصصة السنوي، منذ أسابيع.

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وكانت شيري حاولت نفي الشائعات التي تفيد بانفصالها من خلال ظهورها ضمن تكريم نجوم الدراما المصرية والعربية لعام 2018، وظهرت "شيري" خلال حفل تكريمها بإطلالة أنيقة بفستان أسود مزين بالورود، بأكمام طويلة، نفت خلالها ضمنيًا الشائعات التي تداولها البعض حول انفصالها عن معز مسعود خلال الفترة الماضية، إذ ظهرت "دبلتها" في اليد اليسرى في عدد من الصور بالحفل.

صورة رومانسية وتغريدة

حاول الزوجان نفي الأخبار والشائعات التي تفيد بانفصالهما وتوتر العلاقة بين بعضهم البعض من خلال نشر معز صورة تجمعه بشيري عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام" في 23 يناير الماضي، ظهرا خلالها في أحد الأماكن العامة، وأرفقها بتغريدة غامضة بعبارة باللغة الإنجليزية، قال خلالها: "سأبقى متذكرنا دائما بهذه الطريقة".

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع التغريدة، التي حصدت خلال ساعات قليلة، آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "هو أنت بتودعها بالكلام ده"، و"أنتم اطلقتوا ولا إيه"، و"الشيخ الكيوت رزق".

وكانت ترددت العديد من الشائعات حول انفصال الثنائي بعد أشهر من زواجهما، ما دفع "شيري" للتعليق عبر حسابها بموقع "إنستجرام" في أغسطس الماضي، قائلة: "فضول الإعلام واقتحام الناس لحياتنا يؤذينا لأبعد الحدود، لو إحنا عاوزين نقول لكم حاجة، إحنا هانقولها لكم سوا وبكل وضوح، من فضلكم احترموا حياتنا الشخصية، معز وشيري".