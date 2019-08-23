عقب حصدها ذهبية تايكوندو للألعاب الأفريقية.. 30 معلومة عن هداية ملاك

استطاعت البطلة الأولمبية المصرية هداية ملاك، اقتناص ميدالية ذهبية جديدة، خلال البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا في المغرب بمنافسات التايكوندو، وذلك عقب فوزها، على منافستها الإيفوارية ماري فريدريك في نهائي وزن تحت 67 كجم، بنتيجة 20-0، لتحصد الذهب.

ويرصد "هن" 30 معلومة عن بطلة التايكوندو:

وُلدت في القاهرة 21 أبريل عام 1993.

بدأت مشوارها في سن 10 سنوات، ثم حصدت العديد من الميداليات ببطولة الجمهورية.

حصدت أول بطولة جمهورية في عامها الـ14.

تُعد أول لاعبة عربية وأفريقية تتأهل لأولمبياد ريو دي جانيرو.

فازت بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأفريقية موزمبيق سبتمبر 2011.

في 2012 حصدت الميدالية الذهبية في بطولة العالم للجامعات المقامة بكوريا الجنوبية.

فازت بالميدالية الفضية في دورة الألعاب الإفريقية المقامة في الفترة من 2-6 نوفمبر 2012.

حققت البرونزية البطولة الأفريقية المقامة بمدغشقر 2012 رغم تعرضها لإصابة.

في 2013 فازت بالميدالية البرونزية في منافسات السيدات في التايكوندو بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة ميرسن بتركيا.

حققت الميدالية الفضية ببطولة التضامن الإسلامي، التي أقيمت في إندونيسيا سبتمبر 2013.

فازت بالميدالية الذهبية في بطولة الأقصر الدولية الأولى، فبراير 2014.

فازت بالميدالية الذهبية في بطولة البحرين الدولية للتايكوندو مارس 2014.

حققت الميدالية البرونزية في بطولة باريس المفتوحة نوفمبر 2014.

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حققت الميدالية البرونزية في بطولة أستراليا المفتوحة أغسطس 2014.

فازت بالميدالية الفضية في بطولة أوكرانيا المفتوحة 2014.

فازت بالميدالية البرونزية لكأس العالم للفرق ديسمبر 2014 مع منتخب فرنسا.

حققت الميدالية البرونزية في بطولة النمسا الدولية للتايكوندو مايو 2015.

فازت بالميدالية البرونزية في بطولة الجائزة الكبرى، أغسطس بروسيا وتوجت حينها بلقب ملكة جمال الجائزة الكبرى.

اقتنصت الميدالية الذهبية في البطولة الدولية للتايكوندو كازاخستان أكتوبر 2015.

حققت الميدالية الذهبية في بطولة العالم العسكرية المقامة في كوريا الجنوبية أكتوبر 2015.

فازت بالميدالية الفضية في بطولة أستراليا المفتوحة للتايكوندو، يونيو 2015 في مدينة ملبورن الأسترالية.

حققت الميدالية الذهبية في بطولة بولندا المفتوحة للتايكوندو أغسطس 2015.

في عام 2015 تأهلت لأوليمبياد ريو دي جانيرو فكانت اللاعبة العربية والأفريقية الوحيدة التي تتأهل.

فازت بالميدالية البرونزية في بطولة الأقصر الدولية للتايكوندو مارس 2016.

فازت بالميدالية الذهبية في بطولة الفجيرة المقامة بالإمارات فبراير 2016.

حصدت الميدالية البرونزية في بطولة إسبانيا المفتوحة، 2016.

اقتنصت الميدالية الذهبية في البطولة الإفريقية التي أقيمت في بورسعيد مايو 2016

فازت بالميدالية البرونزية في أوليمبياد ريو دي جانيرو 2016.

حصدت الميدالية الفضية في بطولة الجائزة الكبرى النهائية.

حصدت الميدالية الذهبية، في منافسات وزن -67 كجم ببطولة فرنسا المفتوحة G2، التي أُقيمت نوفمبر الماضي.