الامارات | ياسمين صبري والدراجة من إسبانيا.. كلاكيت ثاني مرة

شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبري والدراجة من إسبانيا.. كلاكيت ثاني مرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من على أحد الشواطئ الإسبانية، أطلّت النجمة ياسمين صبري، مجدداً برفقة دراجة هوائية، وذلك عبر حسابها على موقع «إنستغرام».

وكانت بطلة مسلسل «حكايتي» الذي عرض في رمضان الماضي، قد نشرت أمس، فيديو قصيراً لها، وهي تستعرض مهاراتها في ركوب الدراجة، خلال إجازتها في ماريبا الإسبانية، إلا أن بعض متابعي صفحتها على «إنستغرام» أبدوا ملاحظات على أن الفيديو المعروض لا يظهر فيه وجه الفنانة.

ويبدو أن الصورة التي طرحتها النجمة الشابة منذ ساعات، ويظهر فيها وجهها، تأتي مصالحة لمتابعي صفحتها على «إنستغرام» والذين يتخطون حاجز الـ 7 ملايين شخص.

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