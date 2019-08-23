بـ4 أعشاب طبيعية.. تخلص من مشكلة احتباس البول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سمية عبد الهادي

يعاني العبض من مشكلة احتباس البول لأسباب عدة، قد يتم السيطرة على الأمر بتناول بعض العلاجات، ولكن يمكن الاعتماد على بعض الأعشاب في التخلص من هذه المشكلة، دون آثار جانبية ضارة.

يقدم لكم "الخليج 365" خلال السطور التالية بعض الأعشاب التي يمكن الاعتماد عليها لحل مشكلة الاحتباس البولي، وفقا لتصريحات الدكتور إسحق مراد، أخصائي التغذية.

1- الزنجبيل

يمكن مع انتظام تناول مشروب الزنجبيل التخلص من مشكلة احتباس البول، حيث من أهم خصاصه قدرته في إدرار البول، ولكن يفضل تناوله أولا في الصباح قبل تناول وجبة الإفطار، كما أنه قادر على التخلص من الجراثيم التي تتسبب في إصابة الجهاز البولي بالأمراض، لذلك يفضل تناول الزنجبيل كمشروب أو خليط من العسل وملعقة من الزنجبيل المطحون.

2- البقدونس

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يفيد في التخلص من المشكلة، فهو معروف بقدرته على إدرار البول، كما أنه يعزز قوة الجسم ببعض المعادن التي يحتوي عليها، مثل الكالسيوم والحديد، فمن المعروف أنهما مفيدان للعظام ولبنية الجسم عامة، فضلا أن ذلك أنه يسهم في التخلص من نسبة الأملاح الزائدة في الجسم.

3- الشعير

لا تتوقف أهميته عن حد التخلص من مشكلة احتباس البول، بل يقلل من الإصابة بالآثار المترتبة على المشكلة، حيث يحد من عملية تورم القدمين.

4- الحلبة

من المشروبات والأعشاب الطبيعية التي تخلصك من مشكلة احتباس البول، من خلال معالجة الالتهابات المهبلية التي تكون ضمن أسباب احتباس الماء بالجسم، لذلك يفضل تناوله صباحا قبل الإفطار، أو إضافة ملعقة من مطحون الحلبة إلى كوب من الزبادي وتناولها مرتين يوميا، كما يفضل تناولها في صورة حبات "منقوعة" بالماء لمدة ليلة كاملة، وعليها ملعقة من العسل يوميا قبل تناول وجبة الإفطار.