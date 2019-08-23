روتين العناية بالبشرة بعد السهرات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 أغسطس 2019 07:37 مساءً - في السهرات يكون المكياج قوياً ولافتاً يناسب الأجواء الليلية. وبعد انتهاء السهرة والعودة إلى المنزل، تكون حاجة البشرة الى العناية كبيرة خصوصا قبل الخلود إلى النوم، ليس للتخلّص من آثار مستحضرات التجميل فحسب، إنما لتعيدي إليها إشراقها أيضا.

إليك أبرز الخطوات التي عليك القيام بها بعد السهرة للحفاظ على نضارة بشرتك وجسمك:

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1- تطهير البشرة من الأعماق

Lancôme Galatée Confort



قد تعودين من السهرة مرهقة وفي حاجة إلى النوم بسرعة، ولكن حاجة بشرتك للتنظيف تكون أكبر. فالمكياج ليس وحده الذي يؤثر في نضارتها ويسدّ مساماتها، إنما هناك أيضاً الدخان المحيط بك والتعرّق الذي تتعرّض له نتيجة الأماكن المغلقة والأجواء الحارّة. لذا ترتكز عملية التنظيف على إزالة المكياج وتطبيق غسول مطهّر للوجه ينظف المسامات من الأعماق ويجعل البشرة تبدو مشرقة من جديد.

اختاري Lancôme Galatée Confort لإزالة المكياج وShiseido Gentle Cleansing Cream لتنظيف البشرة من الأعماق.



2- كريم الليل

Clarins Extra-Firming Nuit



قبل الخلود إلى الفراش وبعد تنظيف البشرة بشكل عميق، استخدمي كريم العناية بالبشرة الخاص بك. فهو يساعدك في الحفاظ على بشرة نضرة ومشرقة خصوصا أن خلايا البشرة تتجدّد خلال فترة المساء، ما يعني أن العناية المسائية بالبشرة هي أهم خطوة على الإطلاق.

اختاري كريم الليل Clarins Extra-Firming Nuit

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3- ترطيب الجسم

The Body Shop Japanese Camellia Cream



في السهرات تكون الأجواء حارة وتتعرّضين للكثير من العوامل التي تؤثر بشكل سلبي في نضارة بشرتك ونعومتها، بالإضافة إلى أن بعض المأكولات والمشروبات التي تُقدّم في السهرات تكون غنيّة بالأملاح والسكريات وبالتالي تُفقد البشرة شيئاً من مرونتها.

أكثري من تناول الماء لتحافظي على الكمية الكافية لإبقاء جسمك رطباً، واستخدمي كريم ترطيب الجسم The Body Shop Japanese Camellia Cream.



4- محاربة الجذور الحرّة

Dior Capture Youth Age-Delay Advanced Creme



في السهرات وأجوائها الصاخبة والمكتظة تنتشر الجذور الحرّة في الأجواء بشكل يهدّد صحّة بشرتك. استخدمي كريمات تحتوي على مكوّنات مضادة للأكسدة، تحارب الجذور الحرّة وتحمي البشرة من أضرارها.

اختاري كريم Dior Capture Youth Age-Delay Advanced Creme

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5- أقنعة الوجه

CHANEL Masque Déstressant Eclat



هي إحدى الخطوات التي تحتاج إليها البشرة من وقت إلى آخر، فهي بمثابة جلسة استجمام لها خاصة عندما تختارين قناعاً غنياً بتركيبة الزيوت الطبيعية والفيتامينات التي تدخل إلى أعماق بشرتك وتنشّط خلاياها وتزيدها إشراقاً.

اختاري قناع CHANEL Masque Déstressant Eclat

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