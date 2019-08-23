هكذا تقلّصين مسام الوجه الواسعة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 أغسطس 2019 07:37 مساءً - تتسّع مسام الوجه نتيجة الإفرازات الدهنية الزائدة التي تسبّب ظهور الجلد الميّت، وبالتالي تفقد البشرة مظهرها المتجانس ونضارتها. فما هي الأسباب التي تقف وراء اتساع المسامات وكيف نعالج هذه المشكلة؟

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أسباب اتساع المسامات

اتساع المسامات

هناك أسباب وعوامل كثيرة تقف وراء ظهور المسامات الواسعة على البشرة وأبرزها:

1- إفرزات الزيوت بشكل زائد خاصة بالنسبة إلى البشرة الدهنية.

2- العوامل الوراثية التي تجعل البشرة بطبيعتها متأثرة بالمسامات الواسعة وهي حالة يصعب علاجها.

3- استخدام مستحضرات تجميل غير مناسبة لنوع البشرة ما يجعلها تتفاعل معها بشكل سلبي.

4- عدم تنظيف البشرة بشكل جيّد، ما يتسبّب بتراكم الأوساخ في مسامات البشرة.



مستحضرات عناية بالبشرة لـ تضييق مسامات الوجه



1- Kiehl’s Rare Earth Deep Pore Cleansing Masque

قناع بتركيبة الطين الأبيض والأمازوج، ينظّف خلايا البشرة من الأعماق ويساعد في سحب الأوساخ والزيوت المتراكمة في المسامات.



2- Murad Pore Extractor Pomegranate Mask

قناع بتركيبة غنية بحمض البنيك الذي يساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة كما أن الطين البركاني الذي يحتوي عليه يساعد في صقل المسام.



3- Dr Dennis Gross Alpha Beta Pore Perfecting Cleansing Gel

يساعد هذا المنظّف على إنعاش البشرة وتطهيرها، يحتوي على أحماض ومكونات تساعد في إزالة المكياج والأوساخ عن البشرة وتنظيفها من البكتيريا التي قد تُسبّبها العوامل الخارجية القاسية.



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4- Shiseido Pureness Pore Minimizing Cooling Essence

يعمل هذا المستحضر من شيسيدو على ترطيب البشرة مع التحكّم بكميّة الدهون المفرزة. يساهم في تقليص المسامات الواسعة ويعزّز عملية تجدّد الخلايا.



5- Clinique Pore Refining Solutions

مثالي للبشرة الدهنية يأتي بتركيبة الجل المرطّب، ينعّم الخطوط ويخفّف ظهور اللمعان على سطح البشرة ويقلّص المسامات من دون أن يترك طبقة سميكة على البشرة.

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6- Estée Lauder Idealist

بتركيبة المصل، مصمم للاستخدام اليومي، يرطّب البشرة ويتحكّم بمعدّل الدهون المفرزة. كما يساعد في تطهير المسامات وتقليصها، بالتالي تصبح بشرتك نظيفة، رطبة وموحّدة في الوقت نفسه.

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