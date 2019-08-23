شاهدي موديلات الأظافر في عروض خريف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 أغسطس 2019 07:37 مساءً - تأتي عروض الأزياء الموسمية حاملة في جعبتها الكثير من الصيحات المتنوّعة والغنيّة في مختلف المجالات: الأزياء والمكياج وتسريحات الشعر وحتى الأظافر.

خلال عروض خريف وشتاء 2019-2020، لفتتنا موديلات الأظافر التي قُلّمت بأسلوب متقن ومبتكر، وتركت أمامك خيارات كثيرة يمكنك اعتمادها في هذا الموسم.



الأظافر اللوزية ذات الطول المتوسّط

الأظافر اللوزية ذات الطول المتوسّط



يعتبر هذا الشكل من الأظافر أكثر التقليمات عملية وأناقة. يحمي أظافرك من التقصّف ويمنح يديك مظهراً ناعماً وأنثوياً. وقد جاءت الأظافر اللوزية هذا الموسم متوسّطة الطول، تزيد من جاذبية المناكير من دون أن تبدو حادّة.

رأينا الأظافر اللوزية في إطلالات العارضات في عرض كرومات Chromat، آشلي ويليامز Ashley Williams ونيكول ميلير Nicole Miller، وقد تنوّعت في ألوانها إلا أن المناكير الأحمر في عرض ميلير منح العارضات لمسة أنوثة لافتة.



أظافر طويلة ومدبّبة

أظافر طويلة ومدبّبة



يعتبر هذا الشكل من الأظافر جريئاً وقاسياً بعض الشيء، يعكس قوّة في شخصية المرأة وحضورها. قليلات هن اللواتي يعتمدن هذا الشكل، إذ أنه لا يليق بجميع الفتيات كما أنه يحتاج إلى خيارات تناسبه من المناكير وتتلاءم مع أسلوب الجرأة الذي يضفيه على إطلالة الفتاة.

ألوان النيود والزهري الناعمة لا تبرز الأظافر المدبّبة، وفي المقابل هناك الألوان الميتاليكية والترصيعات التي تقدّمها العلامات التجارية والتي تجعل هذه التقليمة تبدو أكثر جرأة.

رأينا موديلات الأظافر المدبّبة في عرض مانيش أرورا Manish Arora وفيليب بلاين Philipp Plein وذي بلوندز The Blonds.



الأظافر القصيرة والمستديرة

الأظافر القصيرة والمستديرة



قد لا تبدو الأظافر القصيرة والمستديرة لافتة أو أنيقة، لكنها إحدى الصيحات التي قدّمتها عروض خريف وشتاء 2019-2020 بأسلوب مبتكر.

بعضها جاء نظيفاً تماماً أو مزيّناً بدرجات مناكير هادئة كالنيود أو الزهري أو العاجي، فيما أخرى عكست تناقضاً جذاباً مع مزجها بدرجات قويّة كالأصفر أو ألوان ميتاليكية كالفضي.

رأينا تقليمات الأظافر القصيرة في عروض قصيرة هذا الموسم كان أبرزها في عرض رودارتي Rodarte وسيفيديني Cividini.



أشكال كثيرة من الأظافر ظهرت في عروض خريف وشتاء 2019-2020، اخترنا لك بعضها لتكون دليلك في اعتماد تقليمة الأظافر التي تناسبك.

مناكير

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