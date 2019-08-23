مجموعة عطور فخمة تستمر فترة طويلة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 أغسطس 2019 07:37 مساءً - هناك الكثير من العطور التي تتّسم برائحتها الزكيّة التي تفوح وتعبق عندما تضعينها. إلا أن بعض الروائح تبقى ثابتة طوال النهار حتى أنها تترك أثرها على ملابسك فترة طويلة. وهذا النوع من العطور هو تحديداً ما تبحث عنه المرأة المتميّزة صاحبة الحضور الذي لا يُنسى.

أجمل العطور لصاحبة البشرة السمراء



1. Viktor & Rolf Flowerbomb

Viktor & Rolf Flowerbomb

إذا كنت تعشقين الروائح الشرقية والعذبة في الوقت نفسه، فإن هذا العطر من فيكتور أند رولف يجب أن يكون في مقدمة خياراتك. هو مزيج من النكهات الحلوة والعذبة من الشاي الأخضر والبرغاموت والياسمين والفريزيا والورد والأوركيد. بالإضافة إلى تركيبة فريدة من المسك والباتشولي، وهو مثالي للسهرات والمناسبات الليلية.



2. Yves Saint Laurent Black Opium

Yves Saint Laurent Black Opium

يأتي هذا العطر بتركيبة فريدة من مزيج القهوة والفانيليا. هو عطر جريء، يناسب فترات المساء والسهرات تحديداً إذ أن رائحته قويّة وتعبق في كل مكان، ويكفي أن تضعي القليل منه حتى تبقى رائحته فائحة طوال الوقت.

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3. Marc Jacobs Fragrances Daisy Eau So Fresh

Marc Jacobs Fragrances Daisy Eau So Fresh

يعتبر هذا العطر واحداً من أكثر عطور مارك جايكوبس شعبية، فبفضل رائحته المنعشة يمنحك شعوراً بالحيوية طوال الوقت. وهو مع ذلك يتميز بتركيبة تسمح له بالثبات وقتاً طويلاً. يتميّز بعبقه الغني بخلاصة الأزهار والفاكهة الطازجة ومكوّنات أخرى، تجعله الخيار المناسب للمرأة المفعمة بالحياة.

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4. Chanel Coco Mademoiselle Eau De Parfum

Chanel Coco Mademoiselle Eau De Parfum

كوكو مادموازيل هو واحد من العطور الأكثر تطوراً من دار شانيل التي لطالما اشتهرت بتركيبات عطورها الغريبة والكلاسيكية. مزيج من رائحة الحمضيات الحادّة والخفيّة التي سرعان ما تتحوّل إلى روائح زهرية ساحرة مع نفحات من المسك والفانيليا ورائحة الباتشولي.

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6. Lancôme La Vie Est Belle

Lancôme La Vie Est Belle

يعتبر هذا العطر من لانكوم الأنسب للسيدة التي تتمتع بشخصية هادئة مفعمة بالدلال. هو مزيج من الياسمين وزهر البرتقال والباتشولي مع خلاصة الكشمش الأسود والكمثري، تضعينه في الصباح ويبقى عابقاً حتى آخر الليل.



7. Jo Malone English Pear & Freesia Cologne

Jo Malone English Pear & Freesia Cologne

هو عطر تفوح منه روائح نظيفة ومنعشة للغاية. مزيج من خلاصة الشمام والكمثري مع نفحات من الورد والمسك والباتشولي والعنبر الذي يمنحه عبقاً دافئاً يستمر وقتاً طويلاً.

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