أجمل تسريحات شعر من سيلينا غوميز

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 أغسطس 2019 07:37 مساءً - للفتاة التي تبحث عن إطلالة مفعمة بالحيوية والأناقة، استوحي تسريحات شعرك من سيلينا غوميز Selena Gomez فهذه الفنانة الشابة التي استطاعت أن تلفت أنظار أترابها والناضجين من جماهيرها إلى أدائها المميّز، أثبتت أنها قادرة على الجمع بين العفوية التي تناسب سنّها والأناقة التي تميّز حضورها. كما أن شعرها الكثيف والنضر يسمح لها باختيار التسريحة التي تريدها ومن دون تردّد. إليكِ أجمل تسريحات الشعر التي اعتمدتها سيلينا غوميز على مرّ السنوات، استوحي منها تسريحة شعرك لأهم المناسبات.

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1- ذيل الحصان المنخفض

ذيل الحصان المنخفض



في نوفمبر من العام 2014، ولمناسبة حضورها عشاء The Unlikely Heroes' 3rd Annual Awards، اختارت سيلينا غوميز تسريحة ذيل الحصان المنخفض مع غرّة جانبية عريضة منحتها لمسة كلاسيكية أنيقة.



2- شعر منسدل مع فرق عريض

شعر منسدل مع فرق عريض



في مارس من العام نفسه، أطلّت سيلينا غوميز على السجادة الحمراء لحفلة الأوسكار متألقة بفستان مرصّع بالأحجار وبتصميم جريء، وبتسريحة شعر منسدل مع غرّة جانبية عريضة ناسبت إطلالتها وزادتها أنوثة.

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3- الشعر المنسدل بعفوية

الشعر المنسدل بعفوية



في يوليو من العام 2014 وأثناء حضورها مهرجان ISCHIA العالمي للأفلام والموسيقى، بدت إطلالة سيلينا في غاية العفوية، سواء لناحية الأزياء التي اختارتها والتي جاءت عبارة عن فستان بتصميم بسيط وشبابي، أو لناحية التسريحة التي اعتمدتها منسدلة بطريقة عشوائية دون أي تكلّف.



4- تسريحة الشعر المموّج والضخم

تسريحة الشعر المموّج

هي من بين التسريحات التي تناسب صاحبات الشعر الكثيف، اختارتها سيلينا على خصلات شعرها البني مع تموّجات تداخلت في ما بينها لتبعث النضارة في شعرها وغرّة ضخمة منحت ملامحها بصمة متميّزة.

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5- ذيل الحصان المموّج

ذيل الحصان المموّج

قد تكون هذه الإطلالة من أكثر الإطلالات التي ناسبت سيلينا إذ اختارت تسريحة الشعر المعقود بذيل حصان منخفض، إنما مع خصلات مموّجة وأجزاء حرّة من الغرّة انسدلت على جانبي وجهها.



6- تسريحة ريترو

تسريحة ريترو



على الرغم من أن أسلوب الريترو عادة ما يجعل الإطلالة تبدو أكبر سناً أو أنضج، فهو يمنحها جرأة وتميّز وهذا تحديداً ما فعلته تسريحة الشعر الجانبية والمموّجة في إطلالة سيلينا غوميز.

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7- الكعكة المنخفضة

الكعكة المنخفضة

تسريحة الكعكة هي من أكثر تسريحات الشعر التي تعتمدها النجمات خاصة على السجادة الحمراء. وفي هذه الإطلالة اختارت سيلينا هذه التسريحة مع غرّة نصفية وخصلات متحرّرة من العقدة.

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