"عروسة" لكل طفلة محتاجة.. وصية "هايما" تحقق بعد رحيلها

طفلة رقيقة تلعب بدميتها التي تعشقها وتدخل عليها والدتها لتسألها، ابنتها "هو صحيح يا مامي في بنات مش عندهم عرايس بيلعبوا بيها؟" وحينما أجابتها أمها بأنه يوجد كثير من الفقراء ليس لديهم دمي أو ألعاب أجهشت الطفلة بالبكاء.

لم تتخيل هذه الطفلة، أن فتيات في عمرها محرومات من اللعب مع "عروسة"، فأمسكت بورقة وقلم وكتبت كلمات مؤثرة عن أهمية الدمية لطفلة صغيرة معلنة في استعدادها بالتبرع ببعض عرائسها للفتيات الفقيرات.

رحلت هايما عن عالمنا في عمر يناهز 12 عاما، وتركت وصيتها المليئة بالحب، لوالدتها والتي قررت بعد مرور يوم واحد من وفاة ابنتها، دشنت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أطلقت من خلالها مبادرة لتوزيع دمى العرائس على الأطفال الفقراء بعنوان "دمية لكل طفل".

قررت الأم ألا تستسلم للحزن وتسمح له بالقضاء عليها، فنفذت وصية ابنتها بالتعاون مع شقيقتها الكبرى هانيا وأبنها الأصغر علي.

Advertisements

"طاقة الحزن هدامة وصعبة، وحولنها لطاقة إيجابية"، هكذا تحدثت والدة هايما عن المبادرة خلال لقائها هي وأبنائها هانيا وعلي مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "cbc".

زملاء هانيا وعلي ساعدوهم في المبادرة وبدأو في تلقي التبرعات واشترطوا بأن تكون التبرعات دمى فقط، على أن تكون مغلفة وجديدة ووزعوها على الأطفال في المناطق العشوائية والفقيرة، بمساعدة والد هايما الذي يعمل كمصمم للدعاية والإعلان.