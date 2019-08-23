فيديو.. ابنة أحمد الفيشاوي تتحدث عن والدها: "قالي أنا مش عاوزك في حياتي"

تحدثت لينا الفيشاوي، ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، عن كواليس إقامة والدتها الدكتور هند الحناوي قضية ضده، وحصولها على حكم نهائي بحبسه لمدة شهر في أول تعليق لها، عبر مقطع فيديو يحمل عنوان "الحقيقة"، على قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب".

وقالت لينا في مقطع فيديو، لا يتجاوز الـ4 دقائق: "أزيكم، أنا اسمي لينا الفيشاوي، وأنا بعمل الفيديو دا بخصوص حكم حبس بابايا، وهشاركم الجانب اللي يخصني بس"، مضيفة أن أول مرة التقت بوالدها لأول مرة عندما كان عمرها 3 سنوات، متابعة أنها على الرغم من عدم تذكره جيدا، لكنها تتذكر حدوث العديد من المشاكل بين والديها بسبب المصاريف والغلاء، وبسببها أيضا.

وتابعت أنه منذ 3 سنوات، حدثت مشكلة جديدة بين "الفيشاوي" ووالدتها، عند طلب الأخيرة منه السفر مع ابنتها إلى إنجلترا، للحصول على درجة الدكتوراه، ليواقف بشرط اختياره ابنته ويعلم باختيارتها، إلا أنه تخلى عن دفع المصاريف بعد شهرين من سفرها.

واستطردت أن والدتها اضطرت لإقامة قضية ضده، للحصول على المصاريف الخاصة بابنتهما، في ظل عدم قدرتها على تحمل المصاريف، مشيرة إلى أن الحياة صعبة بإنجلترا، ومكلفة للغاية.

واختتمت حديثها، بأن والدها قال لها غاضبا من خلال رسالة أنه لا يريدها في حياته مرة آخرى، ما جعلها تشعر بالصدمة، وأن تلك المشاكل كان يتدخل فيها جدها الفنان فاروق الفيشاوي، ولكنه رحل.

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المحكمة تقضي بحبس أحمد الفيشاوي

قضت محكمة الأسرة بالخليفة، مؤخرًا، قرار بحبس الفنان أحمد الفيشاوى لمدة شهر، لامتناعه عن سداد متجمد نفقة ابنته "لينا"، من طليقته هند الحناوي، في الدعوى المقيدة برقم 86 سنة 2019.

وقال المحامي شعبان سعيد، لـ"الوطن"، إن محكمة الأسرة بالخليفة قضت بحبس الفنان أحمد فاروق الفيشاوي، لمدة شهر واحد، لإدانته بالامتناع عن سداد نفقة ابنته "لينا" من طليقته هند الحناوي، والمقدرة بـ235 ألف جنيه.

وأشار المحامي إلى أن الحكم نهائي واجب النفاذ، ولا يجوز الطعن عليه، وفي حال القبض على أحمد الفيشاوي، سيكون معرضا للحبس، ما لم يسدد قيمة النفقة.

أحمد الفيشاوي يهاجم هند الحناوي عقب الحكم بحبسه

نشر الفنان، فيديو جراف، صادر عن مكتب مُحاميه الخاص، عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تضمن تفاصيل جديدة حول القضية.

وبحسب المقطع، فإن "الحناوي" حصلت على موافقة أحمد الفيشاوي لسفر ابنته لينا إلى إنجلترا، لتعليمها في الخارج، عن طريق الغش والتدليس، إلا أن الحقيقة، أنها كانت تتهرب من تنفيذ حكم قضائي جنائي صادر ضدها بالحبس، نتيجة لضبطها في حالة سُكر، برفقة رجل غريب، في تمام الساعة الرابعة والنصف فجراً.

وكشف الفيديو، تواطؤ الدكتورة سلوى عبد الباقي والدة هند الحناوي، مع ابنتها، للإضرار بأحمد الفيشاوي وابنته لينا، وحرمان كل منهما من الآخر على نحو ممنهج، حسبما ورد في القضايا والأوراق الرسمية.