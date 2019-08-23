تعرف على أعراض سرطان الأمعاء وكيفية الوقاية منه

سرطان الأمعاء من أكثر أنواع السرطانات المميتة، حيث أن أعراضه لا تظهر في البداية بوضوح، ففي الغالب يجري اكتشافه بعد انتشاره في الجسم، وهو ما يعرض المريض للوفاة.

وبحسب خبراء المركز البريطاني لبحوث السرطان، أنه إذا تمكن الشخص من اكتشاف المرض مبكرًا يكون لديه القدرة على تحقيق نسب أعلى في الشفاء، لكن المشكلة تبقى في أن أعراض سرطان الأمعاء لم تظهر بوضوح، لذلك يتم تجاهلها، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".

وتابع الخبراء أن الأعراض تتمثل في فقدان الوزن، آلام أسفل البطن، انتفاخ وانزعاج، اضطراب عمل الجهاز الهضمي، ظهور دم في البراز، وإذا تمكن سرطان الأمعاء من تواجده يبدأ ينتشر في القولون ومن ثم يصيب الكبد والرئتين.

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لذك نصح الباحثون إذا استمرت هذه الأعراض خلال عدة أسابيع، فمن الضروري مراجعة الطبيب المختص.

ولا يتمكن الخبراء من تحديد سبب ظهور هذا السرطان، إلا أن نتائج العديد من الدراسات تؤكد على أن تناول مواد غذائية غنية بالألياف الغذائية والامتناع عن العادات السيئة يقلل كثيرًا من خطر تطور المرض.

واتضح أن اتباع نظام غذائي صحي، يسمح بمنع تطور سرطان الأمعاء بنسبة 54%.