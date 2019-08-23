الامارات | «ذا فويس كيدز».. تبقى نانسي ويغيب كاظم وتامر

شكرا لقرائتكم خبر عن «ذا فويس كيدز».. تبقى نانسي ويغيب كاظم وتامر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف برنامج المواهب «ذا فويس كيدز» أمس عن محكمي الموسم الثالث، وهم الفنانون: نانسي عجرم وعاصي الحلاني ومحمد حماقي.

وبذلك يغيب رسمياً عن البرنامج في موسمه الجديد كل من النجمين كاظم الساهر، وتامر حسني.. في حين تواصل نانسي إطلالتها في البرنامج الذي يحتضن المواهب الصغيرة، ويسعى عبر قنوات إم بي سي إلى اكتشافها وتسليط الضوء عليها.

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