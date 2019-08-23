العام الجديد لمواليد برج العذراء يحمل البشرى في العمل وتحقيق الأرباح

يتميز برج العذراء بالجسد القوي والمرونة الكبيرة، والقدرة العالية على تحمّل التعب والإرهاق والضغوط في العمل، ويكره التسوّل والبطالة، ويتميز بالصدق في أحاسيسه ومشاعره إلى حد كبير، وهو مؤمن بالصراحة، محب للآخرين، عاشق لجمال المنظر والترتيب، كما يتميز بالحماس في أداء العمل دون ملل أو ضجر.

ويميل مولود العذراء الى البعد عن الناس والعلاقات الاجتماعية والوحدة؛ بسبب شعوره بعدم الارتياح والثقة بالكثير من الناس، كما لا يستسلم للأوهام والأحلام، بل النظام والعمل والمنطق والدأب المستمر، كما يعتبر مولود برج العذراء من الشخصيات القوية التي يمكن اللجوء إليها لأخذ النصائح والحكم، وبالرغم من أن المظهر الخارجي له يوحي بعدم المبالاة والهدوء، إلاّ أنه يخفي مشاعر عميقة عن الآخرين، بسبب الواجبات والمسؤوليات الكبيرة التي تقع عليه، وسعيه الدائم إلى تحقيق مطالبه في فترة زمنية قصيرة.

وفي السطور التالية نرصد أبرز الأحداث في الاسبوع الاخير من شهر آب/ أغسطس

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نشهد هذا الاسبوع تغييرات كثيرة في مواقع الكواكب بداية انتقال الشمس من الاسد الناري الى العذراء الترابي لتنضم الى كوكب المريخ فينعم الفلك على مواليد الابراج الترابية الثور العذراء والجدي بجرعات كبيرة من الحماية والإستقرار والإزدهار. فتكون سنة القرارات والخطوات النهائية للوصول إلى الرضا الشخصي سنة واعدة جدًا تحمل النجاح والشهرة والفرص الكبيرة. تفتح لك الشمس والكواكب المجتمعة في برجك الأبواب وتزيل العقبات من طريقك، الأمر الذي يسهّل عليك كسب التقدير والوصول إلى مراتب أعلى. من المحتمل أن تقوم بتغيير مركزك داخل الشركة نفسها أو التوقيع على عقد جديد مع شركة أهم أو أكثر إشراقًا. تستطيع الانتقال إلى بلد آخر أو تتضاعف فرص الحصول على المكافآت وشهادات التقدير.

الحدث الابرز هو انتقال كوكب الزهرة ايضا الى العذراء ليقدم لمواليد الابراج الترابية كل الحب وكل الرومنسية والشهرة والنجاح والمال وتسهل طريقهم نحو فرصة للخطوبة او الزواج هذه التاثيرات العاطفية الجيدة ستكون من نصيب كل من مواليد الثور العذراء والجدي، كذلك سوف ينتقل كوكب عطارد كوكبك الاساسي الى برجك يوم 29 ليسهل عليك سرعة التواصل والتنقلات والسفر والاهتمام بكل الملفات والاوراق القانونية والقضائية.

كذلك سوف تشهد حركة القمر فتسجل هذا الاسبوع قمرا في برج الجوزاء ليشكل مربعا مع الشمس من برج العذراء يوم السبت ما يجعل مواليد الابراج الهوائية الجوزاء الميزان والدلو لتتقدم بخطوات كبيرة وناجحة لينتقل بعدها القمر الى برج السرطان المائي يومي الاحد والاثنين فتكون ايام حافلة بالحظ والتفوق لكل من مواليد الابراج المائية السرطان العقرب والحوت بالنسبة الى يومي الثلاثاء والاربعاء ستكون نارية بامتياز مع انتقال القمرالى برج الاسد ويتحدث عن انفراج وارتياح مهني ومالي لكل من مواليد الحمل الاسد والقوس نختم الاسبوع على ايقاع ترابي بامتياز مع وصول القمر المكتمل يومي الخميس والجمعة الى برج العذراء لينضم الى الكواكب مجتمعة ويتحدث عن نحجاحات وحظوظ على كافة المستويات لكل منمواليد الثور العذراء والجدي.

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حركة الكواكب تكون على الشكل التالي الشمس المريخ الزهرة وعطارد في العذراء المشتري في القوس زحل وبلوتون في الجدي اورانوس في الثور

ولمواليد برج العذراء بانتظارك سنة مهمة جدا تكون حياتك المهنية الأفضل هذا العام، مع انتقال كوكب المشتري في مطلع العام الجديد الى الجدي الصديق وسيتمّ تقدير مهاراتك وكفاءتك يمكنك الاستفادة من الرحلات والمؤتمرات والتبادل الثقافي والتجارب الجديدة والتعامل مع أشخاص جدد. تفتح أمامك هذه السنة بابًا جديدًا، عن طريق فرصة عمل في الخارج أو في الداخل، وربّما تحصل على ترقية أو تغيير مهنتك أو على زيادة في الراتب أو تنتقل إلى شركة جديدة أو تحقّق أرباحًا إضافية. قد تصبح مشهورًا، مهمًّا جدًا أو صاحب نفوذ في مهنتك. يمكن القول إنّ حلمك قد يتحقّق. كذلك سوف يكون بانتظارك عاطفيًا اجواء رومنسية بحيث يحيطك كوكب المشتري بأجواء من الحب والرومانسية وسوف يساعدك على حل المشاكل والقضايا المعقّدة أو العالقة. أما إذا كنت تخوض علاقة جديّة فتوقّع أن تزدهر هذه السنة وأن تتعزّز الروابط مع الشريك. من المحتمل أيضًا أن تتزوّج أو أن تحتفل بحدثٍ عائليّ كبير.

مولود برج العذراء يحب الشراكة في العمل مع مواليد السرطان والقوس.

مشاهير برج العذراء

وائل كفوري --- ميسون زايد

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