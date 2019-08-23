لأول مرة في العالم.. دبي تعالج الخيول بتكنولوجيا التبريد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توضع بعض من أفضل وأرقى سلالات الخيول في العالم، وسط غلالة من النيتروجين البارد لتعزيز أدائها، بسبب حر الصيف الشديد في مدينة دبي بالغمارت العربية المتحدة.

أسلوب العلاج بالتبريد يتم تطبيقه على الرياضيين منذ عقود كوسيلة للمساعدة في الشفاء، ويحاط الجسم بطبقة ضبابية في درجة حرارة تصل إلى 140 درجة مئوية تحت الصفر.

شركة “ريفايف كريوثيرابي” ومقرها دبي، تقول: إنها توفر الآن أول مكان مجهز لعلاج الخيول بالتبريد يغطي جسم الحيوان بالكامل.. حيث تدرب “اسطبلات زعبيل” حوالي 125 جوادا.

ووفقا لـ”رويترز” قال ساتيش سيمار، كبير المدربين: طالما أن عملية الشفاء تمضي قدما فنحن نتعلم، لكنه شيء إيجابي حتى الآن.. شرعت الخيول في الوثب بسرعة أكبر بعد العمل الشاق وتعدو بسرعة أكبر مما كان عليه الحال بدون العلاج بالتبريد.

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دبي تشتهر بصلاتها بسباقات الخيل، وتمنح الإمارة جوائز بملايين الدولارات في مسابقات مرموقة.

لوكا جوركوفيتش، المدير العام لشركة ريفايف كريوثيرابي، قال: سباقات الخيول عمل ضخم يدر جوائز بملايين الدولارات، ومع العلاج بالتبريد يصبح بالإمكان التدرب بقوة أكبر والتعافي بشكل أسرع ويصبح بالإمكان دخول السباقات عددا أكبر من المرات.

ويجري إدخال الخيول تدريجيا إلى مقصورات التبريد التي تتلاءم بشكل مريح مع أجسادها، بطريقة تجعل الرأس والعنق في وضع حر وتعريضها للضباب البارد الذي يتحرك في شكل دوائر.. وبعد جلسات أولى تمهيدية للتكيف، يتم تطبيق العلاج الكامل الذي يستمر حوالي سبع دقائق ويخفض حرارة الجلد إلى ما بين 3 و5 درجات.

وتترك أبواب الكبائن بلا أقفال بما يسمح للخيول بالهرب إذا شعرت بالخوف.