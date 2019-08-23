فيديو.. أحمد إبراهيم يهدي أبنائه أغنية لـ أنغام

عبر الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، عن حبه وتعلقه بأولاده بمقطع فيديو يضم مجموعة من الصور له مع ولديه مالك وعيسى، على أنغام أغنية "حبايبنا"، لزوجته الفنانة أنغام.
ونشر أحمد الفيديو عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، معلقا: "أغنية حبايبنا.. أنغام.. أحمد إبراهيم.. شكرا لصاحب الفيديو".
يذكر أن الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم انفصل عن ياسمين عيسى، والدة ابنيه مالك وعيسى، منذ أشهر، عقب إعلان الفنانة أنغام زواجها منه في مطلع العام الجاري، وفقا لرغبة ياسمين، ثم قام أحمد بردها إلى عصمته بعد أسابيع من الطلاق دون علمها.
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