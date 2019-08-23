فيديو.. ريهام سعيد ترد على منتقدي حديثها عن "السمنة": إحنا غايظين ناس كتير

في مقطع فيديو مصور لا يتجاوز مدته 4 دقائق، ردت الإعلامية ريهام سعيد، على الهجوم الذي تعرضت له بعد حديثها عن المصابين بالسمنة، ووصفها لهم بأنهم "عبئ على أسرتهم وذويهم"، في حلقتها السابقة ببرنامجها "صبايا الخير" المذاع عبر قناة "الحياة".

وقالت "ريهام" في مقطع فيديو، نشرته عبر حسابها الرسمي على موقعي "فيس بوك" و"إنستجرام": "صباح الخير الأيام دي بتفكرني، بأي فترة بنعمل فيها حلقات قوية جدًا، وأنا مبسوطة جدًا، إن إحنا غايظين ناس كثير، وإن إحنا عملنا جرحات لناس كتير أوي عن السمنة، والستات كمان زي الفل، وصحتهم كويسة، في ناس ودكاترة اضايقوا".

"خليك في حالك والنجاح بيضايق"، بهذه العبارة واصلت ريهام حديثها خلال الفيديو، ووجهت رسالة لمحبيها ومتابعيها قائلةً: "للمرة الأخيرة ولجمهوري والناس اللي بتحبني، الناس اللي مبتتفرجش عليا مش هتسمع حاجة، إحنا مجرحناش حد ولا اتكلمنا وحش على حد، كلامنا موجه للناس فوق الـ200 كيلو، أنهم عبء على الدولة لإنهم مبيشتغلوش، والسمنة لو معندكش مشاكل في الغدة أو الجينات، أنت اختارت إنك تكون تخين، يعني أنت اللي جبته لنفسك، وممكن تغيره".

وحول حديثها عن السيدات الأميات، أوضحت: "ولما اتكلما عن الناس اللي بتلبس اسدال وجلبية وعباية دول ناس بسيطة، جزء منهم أمي، لازم تكلمهم بطريقة مختلفة غير إن هيجيلهم سكر وضغط وكوليسترول علشان يفوق، ونلغي فكرة إن التخن عزوه ولازم تعرف أن شكلنا وحش والمنظر مش لطيف، وعدم تحضر".

"بتتريقوا على التخان ومبتتجوزوش منهم، وبتجرحوهم بكلامكم"، هكذا وجهت ريهام رسالة للأشخاص الذين يسخرون من السيدات والفتيات السمينات، وتابعت: "سيبونا نوعيهم ونخسسهم بدال ما انت قاعد على الموبايل، خليك في حالك، أحنا بنعمل عمل عظيم جدًا، وكل ما كنا بنعمل حلقة قوية، بيكون في هجوم كبير اللي عايز يوقعنا مش هنقع، للناس اللي بتظيط في الزيطة ومش فاهمه اتفرجوا على الحلقة من أولها لآخرها، وشوفوا احنا عملنا جراحات قد إيه، وشوفوا إذا كنا بنجرح ولا بنوعظ".

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واختتمت حديثها قائلةً: "التخن حاجة سيئة جدًا ونقمة وأي حد بيقولك إنه حاجة عادية، والمهم الروح والقلب، ده مش حقيقي، لأن المهم الصحة، التخن بيخلي الناس عايشة ميتة".

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وتعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعا طارئا، غدا السبت، برئاسة جمال شوقي عضو المجلس، للتحقيق في الشكوى التي تقدم بها المجلس القومي للمرأة ضد برنامج "صبايا"، والذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد على قناة الحياة.

وتناقش اللجنة، خلال اجتماعها، استدعاء المذيعة ريهام سعيد، في تمام 2 ظهرا، من بعد غد، الأحد، للتحقيق معها بشأن الشكوى.

وقالت الشكوى، إن الحلقة تناولت قضية السمنة، ووجهت الإعلامية ريهام سعيد إهانات بالغة لقطاع كبير من المصريات، واستخدمت عبارات وأوصاف لا تليق، أدت إلى حالة استياء بالغة بين سيدات مصر.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة في اجتماعها غدًا، الشكاوى الواردة لها في هذا الموضوع.