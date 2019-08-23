نجمة البوب تايلور سويف تطلق مجموعة أزياء مستوحاة من قطها "بنجامين باتون"

عندما يتعلق الأمر بالأزياء، تملك نجمة البوب تايلور سويفت أسلوبًا مرحًا وأنيقًا؛ إذ قررت مؤخرًا خوض تجربة التصميم مثل باقي نجمات هوليوود أمثال سيلينا غوميز، ريهانا و زيندايا، وذلك بتعاونها مع المصممة البريطانية الشهيرة ستيلا مكارتني لإطلاق مجموعة فريدة من نوعها، والمجموعة مستوحاة من ألبوم سويفت الجديد Lover وقطها بنجامين باتون، وتشمل قطعًا أنيقة ومرحة، إلى جانب كل ما تحتاجه المرأة في خزانة ملابسها هذا الموسم!

ويشمل الخط بلوزات، وحقائب، وزجاجة مياه قابلة لإعادة الاستخدام، وقطعتين حصريتين وهما حقيبة يد بطبعة الشعار يبلغ سعرها 795 دولارًا، وسترة بومبر بسعر 1,995 دولارًا مزينة بطبعة فرشاة فنية.

وشاركت مكارتني الصور الأولى من الخط المحدود الإصدار عبر حسابها في إنستغرام، أما نجمة البوب فشاركت صورة لها برفقة المصممة في إستوديو التصميم.

وتعليقًا على التعاون، كتبت سويفت: "لقد كان من الجيد جدًا ابتكار أشياء جذابة مع صديقتي ستيلا لإنشاء خط مستوحى من ألبومي الجديد Lover، لا يسعنا الانتظار لنعرض لكم ما كنا نعمل عليه في المتجر المنبثق في حدث YYTube Live هذا الخميس في الساعة الـ 5 مساءً بالتوقيت الشرقي!"

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يذكر أنه سيتم إطلاق مجموعة Stella x Taylor Swift في الـ 23 من أغسطس 2019 في متجر خاص.

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