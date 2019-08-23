3 خطوات تعيد للملاعق والأواني الألومنيوم رونقها.. "هتخليها تُبرق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري:

تهتم كثير من ربات البيوت بتنظيف وتلميع الملاعق، وذلك للحفاظ على صحة أسرتها وأيضًا الظهور بشكل لائق أمام الضيوف، وتوجد طرق تقليدية عديدة للتنظيف منها الصابون والمياه، وذلك للتخلص من شكل الصدأ أو التخلص من تصبغات الأدوات القاتمة مثل الشاي والقهوة.

وللتعرف على طرق جديدة لتنظيف الملاعق وتلميعها، إليكِ 3 خطوات لاسترجاع الأواني والمعالق من الخامة الألومنيوم والفضية، بحسب ما ذكر موقع " homestolove":

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1- ضعي في وعاء عميق من خامة الألومنيوم، مياه بدرجة حرارة منخفضة مع كمية مناسبة مع الملح، مثلًا 3 ملاح ملح لغسل 6 ملاعق، و8 ملاعق من الملح الخشن أو مادة خل الليمون لغسل الحلّة.

2- ضعي الوعاء على النار واتركيه حتى تصل المياه لدرجة الغليان القوية، ثم اغمسي الملاعق أو الأطباق المتسخة، واتركيها لمدة لا تقل عن 5 دقائق تحت درجة الغليان.

3- استخدمي ملقاط الحلوى أو القلاية لاستخراج الملاعق والأطباق المنقوعة بالوعاء واتركيهم لمدة 3 دقائق حتى تبرد، وقومي من خلال قماشة قطنية ناعمة بالفرك مكان الأماكن المصبغة.