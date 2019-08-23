شاطئ النيزك.. 8 معلومات عن "الجنة السرية" في مصر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري:

يكتمل شغف الكثير بزيارة شواطئ غريبة حول العالم، وتضم مصر شواطئ عديدة وجميلة، لكن هل تعرف شاطئ "النيزك" أو "الجنة السرية المخبأة على كوكبنا"؟ وفي السطور التالية يبرز "الخليج 365"، 8 معلومات عن شاطئ النيزك إذا أردت الذهاب لعطلاتك القادمة، وفقًا لما ذكرت هيئة التنشيط السياحة المصرية التي وصفته بـ"الجنة السرية":

1- يقع الشاطئ في مدينة الغردقة تحديدًا على بُعد 8 كيلومترات من جنوب مرسى علم، أي ما يقرب من 20 دقيقة من منتجع بورت غالب.

2- هذه الجنة السرية المخبأة على كوكبنا تتمتع ببعض من الشهرة بين عشاق السفر في جميع أنحاء العالم؛ وهي معروفة بكونها مسبحًا طبيعيًا على شكل عين يمتد قطره إلى عدة أمتار ويمتلئ بمياه البحر الأحمر الفيروزية الساحرة.

2- ينعزل الشاطئ عن مياه البحر الأحمر، لكن داخل مجموعه صخور كونت المياه على شكل "مسبح" من مياه البحر الأحمر يمتد بين 9 أمتار بالطول.

3- تعتبر المياه فيروزية شفافة تجذب ملايين من الزوار الذين يملكون شغف الجمال والسحر.

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4- قد حصل على اسمه هذا من سكان المنطقة الذين يعتقدون بأن شكله هذا قد تكوّن نتيجة اصطدام أحد النيازك بالشاطئ، ومع أن علماء الجيولوجيا نفوا احتمال صحة هذه القصة، إلا أن اسم المكان وجماله لا يزالان يجذبان الأشخاص من حول العالم.

5- يمكنك ممارسة رياضة الغطس والسباحة خاصة في الشتاء؛ فهي تعد مسبحًا طبيعيًا دافئًا في حالات المد والجزر، وهذا بسبب مياهها التي تأتي في الأصل من تيارات مياه البحر ما يجعلها بقعة شديدة الأمان للغوص، ويمكن أيضًا ممارسة الاسترخاء واليوجا وذلك للهواء النقي، والمياه النقية التي تجذب كثير من السائحين.

6- تظهر الشهب بسرعة كالخطوط المضيئة في السماء أثناء الانهمار النيزكي المعروف بهطل القيثاريات الشهابي (Lyrid meteor shower) وهي الظاهرة التي تكونت نتيجة مرور الكرة الأرضية بين بقايا المذنب القديم تاتشر الذي كان في جولته الأربعمائة وخمسة عشر حول الشمس.

7- ستستغرق في متعة هذا العالم الجميل تحت المياه أو الجنة البديعة على الشاطئ فسيستمر هذا المكان في إبهارك دائمًا وأبدًا.

8- لا بد أن تذهب لزيارة محمية صمداي للشعاب المرجانية التي تقع على بعد خمس دقائق من شاطئ النيزك، فيمكنك هناك الاستمتاع بوجبة غداء تقليدية وبعض المشروبات.