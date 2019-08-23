"تبتدي بإشاعة وتنتهي بتأكيد".. فنانات أجلن إعلان "الانفصال"

عقب الشائعات التي لاحقتها خلال الفترة الماضية، أعلنت الفنانة شيري عادل، أمس، انفصالها عن الداعية الإسلامي معز مسعود عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ففي يوليو الماضي، كانت انتشرت شائعة طلاق "شيري" و"معز" وهو ما نفته الفنانة عقب تداول النبأ، فنشرت مقطع فيديو يجمعها بمعز مسعود، وبعد قرابة الشهر، لكنها أكدت بالأمس، خبر الانفصال موضحة بأنها مازالت تحتفظ بعلاقة وطيدة بمعز.

ولم تكن الفنانة شيري عادل، الوحيدة التي أجلت إعلان الانفصال، فسبقتها عدد من الفنانات قررن تأجيل نبأ الطلاق لأشهر طويلة.

هنا شيحة

3 أشهر هي المدة التي امتنعت خلالها الفنانة هنا شيحة، عن نبأ انفصالها عن زوجها الفنان أحمد فلوكس، الذي جاء في شهر يوليو الماضي، بعد أقل من مرور عام على زواجهما، في أكتوبر من العام الماضي.

وكانت أيضًا شائعات الطلاق طاردت الثنائي "هنا" و"فلوكس" من خلال بعض العلامات التي كانت تشير إلى ذلك، منها حذف الفنان أحمد فلوكس للصور التي كانت تجمعه بهنا من حسابه على "إنستجرام"، إلا أن هنا ذكرت في تصريحها لـ"الوطن" بأنها انفصلت بالفعل عن زوجها منذ 3 أشهر.

ياسمين عبد العزيز

وعلى ذات النهج سارت الفنانة ياسمين عبد العزيز، التي ظلت قرابة عامًا كاملًا لم تعلن عن نبأ انفصالها عن رجل الأعمال محمد حلاوة، بعد زيجة استمرت الـ17 عامًا أثمرت عن طفلين "ياسمين" و"سيف الدين".

فعبر بيان رسمي أصدرته الفنانة ياسمين عبد العزيز أعلنت من خلاله عن طلاقها من "حلاوة"، دون أن توضح من خلاله أي تفاصيل أخرى.

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وكانت أيضًا الشائعات دارت حول انفصال الثنائي، هو الأمر الذي قابلته ياسمين عبد العزيز، بالنفي حينما نشرت صورة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" تجمعها بـ "حلاوة"، لكنها أصدرت بعد ذلك البيان الذي أوضحت من خلاله عن طلاقهما.

غادة عادل

وعبر حوار مع "زهرة الخليج" إحدى المجلات العربية، أعلنت الفنانة غادة عادل عن طلاقها من المخرج مجدي الهواري، بعد زواج دام الـ20 عامًا، فكان قرارها هو إخفاء الأمر عن وسائل الإعلام حفاظًا على حياتهما الشخصية، رغم اقتناعها بأن الأمر سينكشف آجلًا أم عاجلًا.

ورفضت "غادة" الإعلان عن أسباب الطلاق، رغبة في الاحتفاظ بخصوصية الحياة الشخصية لها ولأبنائها، فقالت في حورها: "أولادي حتى فترة قصيرة كانت أسماءهم مجهولة في الإعلام، ولا يعرفهم أحد، الآن ومع تقدم سنهم، بات الحفاظ على أسرار حياتي جزءًا من الحفاظ على أولادي، وما دام سبب الطلاق لا يهم أحدًا، فلماذا أتحدث فيه".

وكانت الشائعات تطارد الثنائي أيضًا، لكن مجدي الهواري كان يقابلها بالنفي من خلال نشر صورة لهما بدت فيها غادة عادل وهي ترتدي فستان زفاف، بينما جلس هو بجانبها، مشيرًا في تعليقه إلى مفاجأة جديدة يحضران لها.