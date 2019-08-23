"الأعلى للإعلام" يبحث استدعاء ريهام سعيد للتحقيق معها في "حلقة السمنة"

تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعا طارئا، غدا السبت، برئاسة جمال شوقي عضو المجلس، للتحقيق في الشكوى التي تقدم بها المجلس القومي للمرأة ضد برنامج "صبايا"، والذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد على قناة الحياة.

وتناقش اللجنة، خلال اجتماعها، استدعاء المذيعة ريهام سعيد، في تمام 2 ظهرا، من بعد غد، الأحد، للتحقيق معها بشأن الشكوى.

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وقالت الشكوى، إن الحلقة تناولت قضية السمنة، ووجهت الإعلامية ريهام سعيد إهانات بالغة لقطاع كبير من المصريات، واستخدمت عبارات وأوصاف لا تليق، أدت إلى حالة استياء بالغة بين سيدات مصر.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة في اجتماعها غدًا، الشكاوى الواردة لها في هذا الموضوع.

ريهام سعيد.. الناس التخينة ميتة

وكانت الإعلامية ريهام سعيد تحدثت عن مرضى السمنة وزيادة الوزن بشكل اعتبره البعض "غير لائق"، خلال حلقة برنامجها "صبايا" المذاع عبر فضائية "الحياة"، قائلة: "الناس التخينة ميِّتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، بيشوهوا المنظر".