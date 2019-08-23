16 معلومة عن أمينة خليل.. عاشت أول قصة حب في عمر الـ15

"خطوبتي قريبًا والغناء مجرد هواية"، هكذا علقت الفنانة أمينة خليل على الشائعات التي تناقلتها المواقع بشأن وجود علاقة تجمع بينها وبين الفنان هشام تامر، عضو فريق"كاريوكي"، أثناء حوارها مع مجلة "سيدتي".

جاء هذا التصريح بعد 5 أيام من نشر "هشام" صورة عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تجمعه بأمينة.

وكانت الصورة حصدت ما يزيد على 39 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات المتسائلة عن طبيعة العلاقة التي تجمع بينهما، وكان أبرزها:"أنت هترتبطي بهشام ولا إيه؟"، و"لأ.. ما تقوليش إنك هتتخطبي.. أنتي كراش حياتي"، و"مبروك يا أمينة، ربنا يسعدك"، و"سيب كراشي ف حالو".

ورصد هُن أبرز المعلومات عن أمينة خليل في سطور التالية:

- ولدت في 26 أكتوبر 1988 وتنتمي لعائلة فنية، فهي ابنه أخ الموسيقار يحيى خليل.

- درست التمثيل في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتخرجت عام 2009.

- قررت الانضمام إلى ورشات تمثيل، وسافرت إلى الولايات المتحدة حيث درست في مسرح "لي ستراسبرج".

- عادت لتقديم أوراقها في جامعة "هارفرد"، وذهبت إلى موسكو للدراسة في عام 2011.

- درست البالية منذ طفولتها حتى عامها الـ17 في المركز الثقافي الروسي واستديوهات آخرى، بالإضافة لتلقيها عروض ضمن بحيرة البجعة وتركته وبدأت في تعليمه في سن الـ19 عامًا.

- ذكرت خلال لقائها في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، أنها قررت طي صفحة البالية بسبب ضرب إحدى المدربات لها، مؤكدة أنها تواظب على تمرينات البالية حتى الآن.

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- تعرضت لهجوم بسبب إطلالتها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بسبب زيادة الوزن، ولكنها تجاهلت ذلك ونشرت صورة بارزة تكشف كل عيوب جسدها، وعلقت عليها: "رسالة ثقة موجهة لكل فتاة تعاني من هذه الانتقادات".

- شاهدها المخرج مروان حامد تغني في إحدى الحفلات فرشحها للعمل مع الفنانة يسرا في مسلسل "شربات لوز" عام 2012، وفي نفس العام شاركت في مسلسل "طرف تالت".

- ذكرت أثناء استضافتها في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، أنها أقدمت على عمل 3 أعمال تاريخية بينها فيلم "الكنز" ومسلسلي "ليالي أوجيني" و"جراند أوتيل"، مضيفة أن الجمهور يشبهونها بسيدات الزمن القديم.

- كشفت عن أول قصة حب في حياتها وهي في الـ15 من عمرها، وقالت: "كان دمه خفيف وبيضحكني وبيجبلي شيكولاته وبيتزا".

- برعت في تقديم دور "نازلي" خلال مسلسل "جراند أوتيل"، حيث خطفت الأنظار بأناقتها وأزياءها التي تدور في الفترة ما بين 1940 و1950، حيث جسدت دور فتاة رومانسية، تقع في حب عمرو يوسف، الذي يعمل خادم في أحد الفنادق الكبرى بأسوان.

- إلى جانب "جراند أوتيل"، قدمت عددا من المسلسلات أهمها "صاحب السعادة" مع الفنان عادل إمام عام 2014، و"ليالي أوجيني" مع الفنان ظافر العابدين.

- حصلت على جائزة أفضل ممثلة في استفتاء برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلي خلال عام 2018، عن دورها في مسلسل "ليالي أوجيني" وفيلم "البدلة".

- تزوجت أخصائي الطيران الشراعي كريم الخشاب خلال عام 2015، ثم انفصلت عنه بعد فترة.