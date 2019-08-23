الأحد.. "الأعلى للإعلام" يحقق في شكوى "القومي للمرأة" ضد ريهام سعيد

تقدم المجلس القومي للمرأة، بشكوى للجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد برنامج صبايا الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد على قناة الحياة.

وتضمن موضوع الشكوى الحلقة التي تحدثت فيها مقدمة البرنامج، عن "السمنة التي أثارت استياء السيدات المصريات كما احتوت على عبارات وأوصاف لا تليق"، وتضمنت الشكوى المطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المجلس الاعلى للإعلام في هذا الشأن.

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ومن المقرر أن تحقق اللجنة برئاسة جمال شوقي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في الشكوى الأحد المقبل.

وكانت الإعلامية ريهام سعيد تحدثت عن مرضى السمنة وزيادة الوزن بشكل اعتبره البعض "غير لائق"، خلال حلقة برنامجها "صبايا" المذاع عبر فضائية "الحياة"، قائلة: "الناس التخينة ميِّتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، بيشوهوا المنظر".