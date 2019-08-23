"بربري" تطلق مجموعة خريف وشتاء 2019 وتركّز على النجمات والتناقضات

كشفت دار الأزياء البريطانية "بربري" عن حملتها الإعلانية لمجموعة خريف وشتاء 2019، بعدما أنهى المصمم ريكاردو تيسكي مؤخرًا تصوير الحملة.

وتعاون تيسكي مع المصورين الشهيرين دانكو شتاينر ونيك نايت، اللذين التقطا بعدساتهما الجانبين المعبّرين للمجموعة التي تجمع الأنيق والكلاسيكي، وكذلك المريح والحر.

وتحتفل المجموعة الخريفية التي تحمل اسم Tempest بالتناقضات في الثقافة البريطانية والطقس، وذلك وفقًا للّمسات التي وضعها ريكاردو في مجموعته الأولى لبربري في العام الماضي.

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وصرّح ريكاردو في بيان له: "شغفنا هو أن تصبح بربري هوية ونمط حياة تتجاوز الحواجز وشاملة للجميع، وتستكشف هذه الحملة الجوانب العديدة للثقافة البريطانية وكيف تتعايش مع بعضها البعض، ويحتفل كل من دانكو ونيك بأهمية التعبير عن الذات والهوية من خلال عدساتهما المميزة".

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وإلى جانب دانكو شتاينر ونيك نايت، شارك في الحملة عدد كبير من الأسماء الشهيرة مثل جيجي حديد، وإرينا شايك، وفران سمرز، وسورا تشوي، وهي كونغ، وأليكسيس شابارو، وغيرهم.

وأصبحت المجموعة الكاملة متاحة حاليًا للشراء في متاجر بربري في أنحاء العالم ومتجرها الإلكتروني.

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