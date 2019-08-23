محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – مادي غيث: يعتبر القرنفل من الأعشاب الطبيعية التي يفضل بعض الأشخاص شرب منقوعه أو إضافته إلى الأطعمة، لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية، التي تمثل أهمية كبيرة لصحة الإنسان. لقراءة المزيد عن: يحميك من السرطان.. 7 فوائد يقدمها القرنفل لصحتك.. اضغط هنــــا.

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