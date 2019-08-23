استخدمى زبدة الشيا للعناية بجمالك خلال العطلة الصيفية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

تعد "زبدة الشيا" من المواد الهامة لبناء خلايا البشرة، كما هي مفيدة لصحة الشعر، لذلك ينصع بالاعتماد عليها خلال فصل الصيف، باعتباره من أكثر فصول السنة تأثيرا على البشرة والشعر بصورة سلبية.

تعرفي فيما يلي على 3 خلطات فعالة جداً تستعين بزبدة الشيا لتعيد النضارة والحيوية إلى البشرة والشعر خلال العطلة الصيفية وبعدها، بحسب ما جاء في موقع "العربية".

يتسبب الإفراط في التعرض للشمس خلال فصل الصيف إلى جفاف البشرة والشعر، وتلعب زبدة الشيا دوراً مثالياً في تأمين الترطيب والتغذية اللذين تحتاجه بشرتنا في

هذه الظروف المناخية، وذلك نظراً لغناها بالفيتامينات والحوامض الدهنية. وهي تتمتع أيضاً بخصائص مرممة مفيدة في حالة تقصف الشعر والبشرات التي تعرضت لضربات

الشمس. استعيني بعبوة من زبدة الشيا لتحضير هذا الخلطات التي ستعيد إلى البشرة والشعر الحيوية المفقودة.

حمام زبدة الشيا والزيوت المغذية

لتحضير هذا الحمام سوف تحتاجين إلى ملعقتين كبيرتين من زبدة الشيا مع: ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ملعقة كبيرة من زيت الأرغان، وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

اخلطي جميع هذه المكونات في وعاء على نار هادئة ثم اتركيه يبرد قبل تطبيقه كقناع على الشعر الرطب مع التركيز على أطرافه. غطي شعرك بقبعة بلاستيكية واتركي هذا

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القناع طوال الليل لتستيقظي في صباح اليوم التالي بشعر استعاد حيويته ونعومته.

كريم زبدة الشيا للبشرة والشعر

يمكن تطبيق هذا الكريم على البشرة والشعر. ولتحضيره أنت بحاجة إلى 3 ملاعق كبيرة من زبدة الشيا، ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، ملعقة كبيرة من زيت اللوز

الحلو، وملعقة كبيرة من زيت الصبار. استعيني بخلاطة كهربائية لخلط زبدة الشيا ثم ابدئي بإضافة الزيوت إليها بشكل تدريجي مع متابعة الخلط للحصول على صيغة خفيفة

تضيفين إليها بضع نقاط من الفيتامين E لحفظها جيداً. احتفظي بهذه الخلطة في وعاء تطبقين منه بشكل يومي على بشرتك وشعرك لترطيبها وتغذيتها.

مقشر زبدة الشيا والسكر

تساعد هذه الخلطة المقشرة على تنقية فروة الرأس، بشرة الجسم، وحتى الشفاه. وهي تتمتع بفعالية عالية وتترك رائحة ذكية وراءها. لتحضيرها أنت بحاجة إلى الكمية نفسها

من زبدة الشيا والسكر الأسمر، بالإضافة إلى بضع نقاط من زيت الفانيللا الأساسي أو زيت جوز الهند الأساسي والقليل من زيت الزيتون. اخلطي جميع المكونات

واستعمليها على الشعر والجسم مرة أسبوعياً ثم اشطفيها بالماء، فهي تخلص البشرة وفروة الرأس من خلايا الميتة كما تعمل على ترطيبها وتغذيتها.