بقبلة وكؤوس خمر.. زوجة راموس تحتفل بالذكرى السابعة على ارتباطهما

رسالة رومانسية، وجهتها المذيعة بيلار روبيو، إلى زوجها المدافع الدولي الإسباني ولاعب ريال مدريد سيرجيو راموس، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، احتفالا بمرور 7 سنوات على بداية قصة حبهما وارتباطهما.

وكتبت بيلار، باللغة الأسبانية: "7 سنوات من المشاركة.. 7 سنوات من الثقة.. 7 سنوات من الصداقة.. 7 سنوات من الحب.. 7 سنوات من الهمسات.. 7 سنوات من الأسرة.. 7 سنوات من الحب.. وأفضل ما في الأمر هو أن لدينا فترة حياة متبقية لمواصلة مشاركة هذه اللحظات"، مرفقة صورة رومانسية لهما، خلال تقبيلها له، أثناء إمساكهما بكأسين من الخمر.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء مع المنشور، بما يتجاوز الـ110 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات بالإسبانية والإنجليزية والعربية والفارسية، أبرزها: "نسيتي أن تذكري، 7 سنوات من المال والحياة المرفهة"، و"أن تظلان في حب مثل هذا طوال حياتكما، في ظل تكوينهما أسرة، فهذا يعنى أنكمت رائعان"، و"مذهلان".

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واحتفل المدافع الدولي الإسباني سيرجيو راموس، بزفافه على صديقته المذيعة بيلار روبيو، داخل إحدى الكاتدرائيات الكبرى في مدينة إشبيلية، يوم 15 يونيو الماضي، حيث استقبلها بـ"قُبلة".

وأطلت العروس بفستان أبيض، تميز بأنه طويل ودون أكمام، فضلا عن أنه منقوش ومزود بفتحة صدر واسعة، من توقيع مصمم الأزياء العربي زهير مراد.