ملكة جمال ومرشدة سياحية وممثلة.. 3 نساء في حياة معز مسعود

عبر حسابها الرسمي على موقع الصور "إنستجرام"، أعلنت الفنانة شيري عادل، مساء أمس، انفصالها رسمياً عن الداعية الإسلامي معز مسعود بعد زواجها منه العام الماضي.

وأعادت شيري نشر خبر يؤكد انفصالهما، والذي جاء فيه أن المقطع الذي نشرته مع مسعود منذ فترة كان بعد انفصالهما، خاصة أنهما ما زالا يحتفظان بعلاقة إنسانية وطيدة بينهما.

وبإعلان شيري، يسدل الستار على الزيجة الثالثة لمعز، التي صاحبتها حالة واسعة من الجدل لارتباط رجل دين بممثلة.

ورصد "هن" معلومات عن زوجات الداعية معز مسعود، خلال الفقرات التالية:-

الزوجة الأولي

تزوج الداعية الإسلامية من شابة تُدعى "سارة"، في عام 2003، بحضور عدد محدود من الأهل والأصدقاء.

تخرجت الزوجة الأولى لمعز مسعود من الجامعة الأمريكية، وهى الجامعة نفسها التي درس فيها الداعية الإسلامي.

الزوجة الثانية

بسنت نور الدين المرشدة السياحية التي تخرجت في كلية السياحة والفنادق عام 2009، وعملت مرشدة سياحية وتخصصت في عرض مقاطع فيديو عن مصر، وكان ذلك أحد أسباب إعجاب معز مسعود بها.

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بدأت "بسنت" رحلتها يوم 5 مارس 2017 بجولات سياحية مصورة بالفيديو بلغ عددها 3 فيديوهات، استطاعت من خلالها تحقيق 2 مليون مشاهدة في أقل من شهر وتزوجت من معز مسعود يوم 29 سبتمبر 2017.

"بسنت" أعلنت أنها تعرفت على "معز" بعد أن انفصل عن زوجته الأولى، واستمر زواجهما لمدة 179 يومًا فقط.

الزوجة الثالثة

الفنانة الشابة شيري عادل التي ولدت في 19 أبريل عام 1988، من مواليد برج الحمل تخرجت في كلية التجارة بجامعة عين شمس، وكان أول ظهور لها من خلال إعلانات وهي طفلة وقدمت أغاني للأطفال أشهرها "أنا لما بحب أتسلى".

وأعلن معز مسعود عن زواجه من الفنانة شيري عادل في بيان في يوليو الماضي، تضمن تحضيره لجزء ثانٍ من مسلسل "السهام المارقة" الذي أنتجه وعرض في شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا، وكانت من ضمن أبطاله الفنانة الشابة، موضحا أنه تزوجها منذ عدة أشهر، إلا أن الزيجة لم تستمر.