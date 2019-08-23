طريقة عمل المسقعة الفرنسية

تعتبر المسقعة من الأطباق المفضلة لدينا جميعا، لغناها بالعناصر الغذائية، إلى جانب أنها سريعة التحضير، لذلك يقدم لكِ موقع "هن" طريقة عمل المسقعة على الطريقة الفرنسية، كما ذكرها موقع cbc سفرة.

المقادير

كمية من اللحم المفروم حسب الرغبة.

بصلة كبيرة.

طماطم.

باذنجان مقطع شرائح.

فلفل.

رشة ملح.

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زعتر.

بشاميل.

بقدونس.

طريقة التحضير

نضع زيت الزيتون على النار ونضيف اللحم المفروم مع البصل والتوابل والبقدونس ونشوحهم قليلا.

نضيف الطماطم والفلفل الأسود والزعتر إلى المكونات السابقة على النار.

نقلي شرائح الباذنجان في قليل من الزيت، ونحضر البشاميل.

نحضر صينية ونضع بها طبقة من اللحم المفروم المعد سابقا، ثم طبقة من الباذنجان، وفوقها جبن رومي، وبعدها طبقة أخرى من اللحم، ثم الباذنجان، ثم البشاميل، ثم نضع الجبن الرومي المبشور على وجهها.

نرش زعتر على الوجه، وندخل الصينية إلى فرن ساخن لمدة ساعة.