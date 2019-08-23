تعتبر مربى البلح من أكثر أنواع المربى فائدة، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، ونقدم لكٍ طريقة عمل مربى البلح، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج "على قد الإيد". المكونات كيلو بلح أسود مقشر. نصف كيلو سكر. عصير ليمونة. قرفة عيدان. قرنفل فصوص. بشر برتقال. Advertisements ماء. طريقة التحضير يخلط البلح والسكر والقرنفل والقرفة، ويتم وضعهم على النار. يضاف بشر البرتقال وعصير الليمون والماء. يترك الخليط حتى نضج المربى، ثم تحفظ في برطمان.

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