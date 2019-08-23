منها عصير الفواكه.. أطعمة صحية تضر أكثر مما تنفع

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

توصل عدد من العلماء في هيئة سلامة الأغذية الأوروبية "EFSA"، إلى أن تناول الكثير من بذور الكتان، يتسبب في العديد من الأمراض، حيث يصيب في بعض الأحيان بتسمم خفيف بأملاح حمض سيانيد الهيدروجين"HCN"على الرغم من انها غذاء صحي شائع، وتعد بذور الكتان غنية بالألياف والأحماض الدهنية "أوميجا 3" والمغذيات الدقيقة، وهي الحل الأمثل لمدمني اللياقة البدنية، بحسب ما جاء في موقع "البيان".

ولكن البذور تحتوي أيضا على مركب يسمى amygdalin، يمكنه إنتاج غاز السيانيد أثناء هضمه، بحسب روسيا اليوم.

وكشفت هيئة "EFSA" أن تناول 3 ملاعق صغيرة فقط من بذور الكتان، يمكن أن يسبب المرض لدى البالغين، وقد تؤدي إلى تلف طويل الأجل بما في ذلك

المشكلات العصبية.

ومع ذلك، فإن معدي الدراسة يعترفون بأن أبحاثهم متحفظة قليلاً، ومن المرجح أن تبالغ في بيان المخاطر المحتملة في تقييم مخاطر "أسوأ سيناريو" في النهاية.

ما الأطعمة المثيرة للاهتمام الأخرى، التي يمكن أن تسبب أذى أكثر من النفع؟

1- وجبة الجرانولا

تتكون الوجبة الصحية الشائعة من حبوب الشوفان المسحوقة والمكسرات والعسل، أو محلى آخر مثل السكر البني. وتبين أنها كمعظم السلع التي يجري شراؤها من

المتاجر، مليئة بالدهون والسكر وأنواع مختلفة من الفواكه المجففة، وكذلك رقائق الشوكولاتة لجعلها أكثر قبولا ولكنها غير صحية.

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2- الصبار

يشيد الكثيرون بشراب الأغاف "الصبار" كبديل صحي للسكر والعسل، ولكنه يحتوي على كمية من الفركتوز تتراوح بين 50 إلى 90% من الفركتوز الموجود في السكر

الأبيض. وهذا يمكن أن يؤدي إلى مقاومة الأنسولين على المدى الطويل، بالإضافة إلى تراكم الدهون في البطن وزيادة خطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية.

3- حليب الصويا/البروتين

يمكن أن يكون من الصعب بالنسبة للكثير من عشاق حليب الصويا معرفة أنه يفتقر إلى الإنزيمات اللازمة لهضمه بشكل صحيح. وهذا يمكن أن يؤدي إلى المعاناة من

الغازات والانتفاخ، وغيرها من المشكلات المعوية المتنوعة، والتي رُبط بعضها بأشكال مختلفة من السرطان وأمراض الكلى والغدة الدرقية والتليف الكيسي.

4-عصير الفواكه

يمكن القول إن عصير الفواكه المتاح في المتاجر، بالكاد يحوي مواد مغذية طبيعية مع كميات جنونية من السكر.

5- المحليات الصناعية

يمكن أن تسبب المحليات الصناعية البديلة المستخدمة لإبعاد الناس عن السكر، الإصابة بمرض السكري بالإضافة إلى زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم وحتى أورام الدماغ.