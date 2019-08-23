أخطاء في التصميم تقلل من سعر منزلك المعروض للبيع

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

عند التفكير في بيع منزلك القديم يفضل أن تضع عدة أشياء في اعتبارك، حيث هناك بعض التعديلات التي تنقص من سعره، بعكس ما هو شائع بأن التعديل في المنزل قبل بيعه عادة ما يرفع من سعر.

تعديلات يمكن أن تعطي نتيجة عكسية، وتخفض من قيمة المنزل، بحسب ما نقل موقع "24 الإماراتي" عن صحيفة هافينجتون بوست الأمريكية، وذلك على النحو التالي:

1- ترقية المطبخ

غالبًا ما يُنظر إلى المطبخ على أنه الجزء الأهم في المنزل، والمنطقة التي من المحتمل أن يتخذ المشترون المحتملون قرارهم بناء على مظهرها.

إلا أن المبالغة في تجديد المطبخ يمكن أن يكون ذو تأثير سلبي على سعر المنزل ورغبة المشترين باقتنائه، حيث يمكن أن ينفر المشتري عندما يلاحظ تبايناً في المستوى بين فخامة المطبخ وباقي أرجاء المنزل.

2- التصاميم السيئة

أحد أكثر أنواع التجديدات شيوعاً التي تدمر قيمة المنزل هي إضافة غرفة رديئة التصميم. على سبيل المثال، لا يرغب أحد بالنوم في غرفة النوم التي يتوجب على شخص السير عبرها للوصول إلى الحمام.

3- حمّام السباحة

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لا شك أن وجود حمّام سباحة في المنزل أمر مرغوب للكثيرين، لكن أعمال الصيانة وتكاليفها المرتفعة ستجعل هذه الحمّامات سلاحاً ذو حدين، وبالإضافة إلى أنها تشكل خطراً على سلامة الأطفال، من غير المحتمل أن تسترد قيمة الاستثمار في حمّام السباحة.

4- تحويل الغرف

عدد غرف النوم هي ميزة أخرى يبحث عنها المشترون، لذلك لا تغامر بتحويل إحدى غرف النوم إلى غرفة مكتب أو صالة للألعاب الرياضية أو نحو ذلك. وينطبق هذا على كراج السيارة، التي يرغب مشترو المنزل بوجوده في معظم الأحيان.

5- التعديلات الغريبة

يلجأ البعض إلى بعض التعديلات الغريبة على تصميم المنزل أو المفروشات، مما يجعلها منفرة للمشترين، فما يروق لك قد لا يعجب الآخرين. لذلك حافظ على الأنماط البسيطة، إذا ما أردت أن تحافظ على جاذبية منزلك.

6- السجاد من الجدار إلى الجدار

إذا كنت ترغب باستبدال أرضيات المنزل القديمة بهدف بيعه، ينصح الخبراء بالأرضيات الخشبية أو البلاط بدلاً من السجاد، ومن الأفضل أيضاً الاطلاع على المنازل التي تم بيعها مؤخراً في المنطقة للاطلاع على وسائل الراحة والترقيات المتوفرة فيها.