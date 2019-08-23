كارمن سليمان تنشر صورة أثناء حملها: "من أصعب الفترات اللي عدت عليا"

نشرت المطربة كارمن سليمان، صورة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وهي حامل في طفلها الأول، والذي قررت تسميته "زين".

وعلقت كارمن سليمان على الصورة: "ممكن تكون دي من أصعب الفترات اللي عدت عليا في حياتي، بس على قد تعبها، على قد ما كانت كل لحظة فيها تستاهل التعب ده، عشان بعدها عرفت معنى إني أبقى أم".

وأضافت كارمن سليمان: "عرفت معني إن ممكن يبقي في بني آدم أنا عايشة كل لحظة عشانه.. بني آدم هو مش بس كل حياتي، هو حته مني (زين)، وبدعي لو ربنا اداني عمر وكبرت وعجزت، إنه يفضل دايما معايا".