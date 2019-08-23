نانسي عجرم تقدم مجموعة من فساتين السهرة الفاخرة والبراقة تعرفي عليها

ها هي النجمة نانسي عجرم تعود لارتداء أجمل فساتين السهرة البراقة التي سبق واعتدنا على اختياراتها خصوصاً أثناء فترة حملها الأخيرة. والبارز أنها اختارت فستان سهرة براق بلونه النيلي الفاخر الذي يشع أنوثة تميّز، لاحظي كيف تألقت نانسي عجرم بأجمل فساتين السهرة البراقة والفاخرة، لتختاري منها ما يناسبك.

فستان سهرة براق باللون النيلي

في أحدث إطلالة لها، اختارت النجمة نانسي عجرم فستان سهرة براق باللون النيلي حمل توقيع دار ألكسندر فوتييه Alexandre Vauthier وتميّز بقصة الكتف الواحد مع الكم الطويل من جهة واحدة مع القماش المترابط والمشدود من جهة واحدة، الى جانب الشق الجانبي الجريء الذي تكثر من اختياره في الآونة الأخيرة.

فساتين سهرة فاخرة مع الكشكش

كما سحرتنا نانسي عجرم بفستان أبيض ساحر حمل توقيع المصمم اللبناني العالمي جورج حبيقة Georges Hobeika واختارته بأقمشة الكشكش المتتالية مع قصة الصدر المكشوفة وتفاصيل الأقمشة الشفافة مع التول الجريء. ولفتتنا بفستان بيج براق مع سلاسل الخرز البراقة والمنسدلة بأسلوب هندسي مع قصة الكتف الواحد مع الأقمشة العالية من جهة واحدة.

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