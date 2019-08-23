إصفرار الأظافر مؤشر على الإصابة ببعض الأمراض. تعرف عليها

إصفرار الأظافر يعتبر من المؤشرات المهمة التي لا ينبغي التغاضي عنها، حيث أنها تعتبر من الدلائل المرئية لأمراض مثل الأورام والسكري والسل، لذلك يستوجب المتابعة الفورية مع الطبيب.

وبحسب ما ذكرته "سبوتينك"، فإن إصفرار الأظافر من العلامات على الإصابة بأمراض متعددة، مثل: الصدفية (مرض جلدي شائع يؤثر علي خلايا الجلد)، ومن نتائج مرض الصدفية تراكم الخلايا علي سطح الجلد لتشكل قشورا فضية سميكة مثيرة للحكة

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ويمكن أن يدل على داء السكري من النوع الثاني أو مؤشر علي التهاب المفاصل والجيوب الأنفية، والسل واليراقان وفي بعض أنواع الأورام.

وذكر بعض الأطباء، أن سبب الإصفرار يرجع إلى التدخين أو طلاء الأظافر وبعض المنتجات التي تحتوي على الأسيتون.

بجانب الإصفرار يمكن ملاحظة بعض الأعراض الاخري مثل التورم، وألم في الأظافر.