رئيس البرلمان النيوزلندي يرضع طفلا أثناء إدارة جلسة

شهرة كبيرة لمقطع فيديو يظهر فيه تريفور مالارد، رئيس البرلمان النيوزيلندي، وهو يهز طفلًا ويرضعه أثناء إدارته نقاشا برلمانيا، وظهر وهو يرضع ويحتضن طفلا أثناء ممارسته وظيفته، رغم أنه لم يكن طفله.

وبحسب ما ذكره موقع "روسيا اليوم"، كتب عبر صفحته على تويتر: "عادة ما يستخدم كرسي المتحدث كبار المسؤولين، الذين يرأسون الجلسات فقط، لكن اليوم تولى الرئاسة معي شخص مهم".

وجاء ذلك لموقف مشابه عندما اصطحبت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن مولودتها الأولى إلى العمل، بعد 6 أسابيع فقط من وضعها لتصبح أول رئيسة وزراء تترك العمل في إجازة وضع في تاريخ الدولة.