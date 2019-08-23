تمارين منزلية بسيطة للتخلص من آلام الساقين

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

تمثل مشكلة آلام الساقين إحدى أكثر المشاكل الصحية التي يتعرض لها المرء، وذلك لأسباب كثيرة أهمها التعرض للإصابات، أو التقدم في العمر.

للتخلص من آلام الساقين، نستعرض لكم مجموعة من تمارين العلاج الطبيعي التي يمكن ممارستها في المنزل ، حسب ما نقل موقع "24"الاماراتي عن صحيفة "تايمز أوف إنديا"

1-تمرين الساق الواحدة

ابدأ بالوقوف بشكل مستقيم على ساق واحدة، ومن ثم ادفع الوركين للخلف كما لو كنت تهم بالجلوس وقم بثني إحدى ركبتيك في وضع القرفصاء. عُد ببطء إلى نقطة البداية واحرص على الحفاظ على ركبتك بمحاذاة مركز قدمك.

2-تمرين الكرة أو الوسادة

استلق على ظهرك وقم بثني ركبتيك ومن ثم ضع كرة أو وسادة بينهما. ارفع وركيك عن الأرض واضغط على الكرة بين الساقين. استمر على هذه الوضعية لعدة ثوان ثم اهبط بوركك إلى الأسفل. كرر الحركة لعدة مرات.

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3- الاستلقاء مع ثني الركبتين

استلقي مع ثني الركبتين بمقدار 90 درجة، وارفع إحدى ساقيك إلى الأعلى قبل أن تدفع وركيك بنفس الاتجاه، ومن ثم أعد جسمك إلى وضعه السابق. كرر التمرين لعدة مرات.

4- ضم الركبتين إلى الصدر

تمدد على ظهرك، ومن ثم اجمع ركبتيك معاً، وضع يديك أسفل منطقة الركبة في الجزء العلوي من الساق. ضم ركبتيك إلى صدرك ببطء، واستمر على هذه الوضعية لعشر ثوان قبل أن تعيد جسمك إلى الوضعية السابقة.

5- التمرين الكامل للركبة

اجلس على كرسي مرتفع ومن ثم قم بحني ركبتيك بزاوية تسعين درجة، ارفع إحدى ساقيك ببطء بشكل أفقي وأعدها إلى وضعها السابق، وكرر التمرين على الساق الأخرى.