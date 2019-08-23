إنجي وجدان ترد على ريهام سعيد: "دي تفاهة.. من فضلك خليكي في حالك"

ردت الفنانة إنجي وجدان على الفيديو المنتشر للإعلامية ريهام سعيد، الذي تحدثت فيه بطريقة غير مقبولة عن مرضى السمنة وزائدي الوزن.

وقالت وجدان، في فيديو لها عبر قناتها على "يوتيوب": "أنا عادة مبحبش أعمل فيديو ومبحبش أتكلم على حد ومبحبش أعمل مشاكل مع حد".

وأضافت: "أنا لسه متفرجة على فيديو للإعلامية ريهام سعيد بتقول فيه إن التخان ميتين، وأنهم عبء على الدولة، وأن شكلهم وحش، وأنهم بيبقوا عرقانين عشان عندهم سموم ومش فاكرة إيه كمان".

وتابعت: "أنا بس حابة أرد على حاجة، أولا: أستاذة ريهام حضرتك كنتي عيانة او معرفش بس في جميع الحالات مش في صالحك أنك تتكلمي مع الناس بالطريقة دي وأنا واحدة تخينة ومعنديش كل المشاكل اللي أنتي بتقولي عليها دي والحمد لله، وغيري كتير والعكس أنا كنت متعاطفة معاكي جدا لما قولتي أنك مريضة وعيانة وعندك مرض نادر وحاجات، وكل الكلام ده كنت متعاطفة معاكي جدا وكنت بدعي لك وناس كتيرة كانت بتدعي لك، وناس كتيرة كانت ضد اللي أنتي بتعمليه وضد الكلام اللي بتقوليه وضد حاجات كتير جدا، لكن لما قولتي أنتي عيانة وتعبانة وعندك مشاكل وعندك مرض الناس كلها كانت واقفة جنبك، وبتدعي لك فمعتقدش انه في صالحك أنك تضايقي الناس وتغلطي فيها وفي شكلهم وهتكلم على نفسي الأول".

وأردفت: "أنا كنت رياضية طول عمري وتخنت عادي بتحصل، وكنت أتخن من كده وعادي برضه والحمد لله محصليش مشاكل، والحمد لله مع اني كنت تخينة وكنت بروح اتمرن وبعمل كل اللي أنا عايزاه وحياتي كويسة واتجوزت، وجوزي رفيع مش تخين يعني مبصش عليا عشان أنا تخينة وهو تخين وإحنا الاتنين تخان مع بعض ومبيحصلش".

واستطردت: "اعرف ناس رفيعة اتجوزت ناس تخينة جدا والموضوع مش بالشكل ولا بالوزن، والموضوع مش كل واحد بياكل كام طبق في اليوم ده حاجة.. تاني حاجة فيه ناس مش باختيارها وفيه ناس عندهم أمراض تخنتهم وفيه ناس بتاخد أدوية تخنتهم وناس عندهم مشكلة في الغدد، وفيه ناس زيي كانوا رياضيين وتخنوا وفيه رياضيين أصيبوا فتخنوا، وفيه ناس تخان من هما صغيرين وصحتهم زي الفل ورياضيين وبيعملوا رياضة على طول ويمكن يكونوا أحسن منك في الجيم، الموضوع مش بالتخن وحضرتك مش من حقك تتكلمي على التخان ومش من حقك تقولي عليهم أنهم".

وتساءلت: "على أساس إيه بتقولي إنهم ميتين، وأنا الحمد لله عايشة أهه وبمثل وبعمل أدوار حلوة جدا، وبدي أمل للناس مش بكأبهم وبقفل عليهم".

Advertisements

وسألت وجدان ريهام: "عمرك ما شفتي ناس رفيعة وبتعرق جدا!، وعمرك ما شفتي ناس رفيعة وعندها أمراض الدنيا كلها!، وعمرك ما شفتي ناس رفيعة عندها مشاكل في ضهرها وركبها!" مضيفة: "طلعتي غلطتي فينا كلنا بلا استثناء".

وتابعت: "مش من حق أي حد يقول أنا تخينة ولا مش تخينة وعايشة ولا مش عايشة على أساس إيه أنا بجد هتجنن، وأنا عايشة حياتي ومش بعاني من حاجة".

واستطردت: "وهل عمرك جه في دماغك إن فيه ناس بتحب الست تخينة، بيلاقهم مثيرات وأحلى وألطف وألذ، ودمهم أخف عمرك ما فكرتي في الموضوع ده".

واستنكرت وجدان ما قالته ريهام سعيد: "أنا لحد دلوقتي مش مستوعبة الكلام اللي أنتي قولتيه، وليه بنحكم على الناس بشكلهم دي تفاهة، وأنا بالنسبة لي شايفة أن دي تفاهة، وأنا أبقى تافهة لو بفكر بالنبي آدم اللي قدامي بشكله ولبسه".

واختتمت وجدان: "يا ريت ناخد بالنا ومن فضلك خليكي في حالك".

كانت الإعلامية ريهام سعيد تحدثت عن مرضى السمنة وزيادة الوزن بشكل اعتبره البعض غير لائق، خلال حلقة برنامجها "صبايا" المذاع عبر فضائية "الحياة".