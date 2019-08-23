محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 - يعتبر البسكويت من الأطعمة المفضلة لدى الجميع، يستعرض لكم "مصراوى"، طريقة عمل البسكويت على الطريقة التركية، حسبما ذكر موقع "كوكباد": المقادير: 2 كوب من الدقيق نصف كوب من الزبدة نصف كوب من سكر بودرة Advertisements -نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر طريقة التحضير: - يخلط السكر والزبدة مع الدقيق والبيكنج بودر -يمكن إضافة معلقتين من الماء، ويقلب الخليط حتى تتماسك العجينة. توضع العجينة في كيس بلاستيك وتترك لترتاح لمدة نصف ساعة، وتشكل العجينة كرات أو أصابع وترص في صينية. -وتوضع في الفرن حتى تمام النضج

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل البسكويت على الطريقة التركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.