"بيحط مانكير لمرات أبوه".. أغرب قضايا الخلع خلال أسبوع

أسباب غريبة ومتنوعة ترويها السيدات أمام محاكم الأسرة، لتوضيح أسباب لجوئهن إلى إقامة دعاوى الخلع، ويرصد "هُن" فيما يلي أبرز قضايا الخلع خلال أسبوع.

دولت تطلب الخلع "بيحط مانكير لمرات أبوه"

قررت "دولت"، 27 عامًا، إنهاء حياتها الزوجية بعدما شاهدت محادثات بين زوجها وزوجة أبيه على "فيس بوك"، يتضح خلالها وجود علاقة محرمة بينهما، وعندما واجهته زوجته اتهمها بالجنون ورفض تطليقها لذلك لجأت إلى الخلع.

دولت تطلب الخلع: "اكتشفت إنه بيحط مانكير لمرات أبوه"

"دينا" تطلب الخلع: طلق جارتنا من جوزها واتجوزها عليا

اختلفت الأسباب والوسيلة واحدة، وهي اللجوء إلى الخلع، وهذا ما حدث مع "دينا"، 33 عامًا، التي قام زوجها بالوقيعة بين جارتها وزوجها لتنتهى العلاقة بالطلاق، ثم تزوجها.

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تقول "دينا" أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة: "خرب بيت جارتي وطلقها من جوزها واتجوزها بعد عدتها بشهر واحد بس، وقعدها في شقتنا القديمة والجيران هما اللي قالولي"، وبعد رفض زوجها طلاقها لجأت للخلع.

"دينا" تطلب الخلع: "طلق جارتنا من جوزها واتجوزها عليا"

ناهد تلجأ للخلع بعد رفض زوجها الاعتراف بنسب ابنته

كان عدم حصولها على الميراث سببا لينكر زوج "ناهد"، 28 عامًا، نسب ابنته.

وقالت أمام محكمة الأسرة بمدينة سمنود بالغربية، إنها لم تكن تتخيل ما فعله زوجها من رفضة تسجيل ابنته لمجرد أنها لم تحصل على ميراثها في والدها: "من ساعة ما عرف إن أنا مضيت لأخويا على تنازل في ورثي عشان يقدر يمشي الشغل ويقدر يقف على رجليه جن جنونه، وطردني من البيت، كنت حامل في التاسع وولدت بعدها بـ 10 أيام، مجاليش المستشفى ولا شاف بنته حتى، ورفض يسجلها ويطلعلها شهادة ميلاد".