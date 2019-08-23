محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد كُريّم: يتجنب مرضى القلب ممارسة التمارين الرياضية، لاعتقادهم أن بذل الأعمال الشاقة قد تزيد من خطر إصابتهم ببعض المضاعفات الخطيرة. وهذا ما نفته الدكتورة سهيلة صابرين، مسئول التثقيف بالجمعية المصرية للقلب، مؤكدةً أن ممارسة التمارين الرياضية تمثل أهمية كبيرة لمرضى القلب، لأنها تساهم في تنشيط الدورة الدموية، وتقوية عضلة القلب، وخفض نسبة الكوليسترول بالجسم. للمزيد عن لمرضى القلب.. دليلك لممارسة التمارين الرياضية دون مضاعفات.. اضغط هنا

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