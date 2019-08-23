قدم الشيف الشربيني، طريقة عمل فتة الحمص، وذلك من خلال برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الأكلات الشامية التي يمكن تحضيرها في المنزل.

مقادير عمل فتة الحمص

حمص مسلوق.

عيش محمص.

كمون.

ثوم.

بصل.

زبادي.

مرقة.

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صنوبر.

كزبرة خضراء.

زعتر.

صدور دجاج.

طريقة عمل فتة الحمص

اسلقي صدور الدجاج في ماء وبصل وثوم.

قطعي صدور الدجاج إلى قطع صغيرة، وتبليها بالزعتر المفروم والكمون، ثم ضعيها في الماء مع الحمص والملح والفلفل.

قطعي العيش إلى قطع صغيرة، واقليه في زيت غزير ساخن.

في طاسة بها زيت زيتون، ضعي ثوما مفروما مع مرقة، وقلِّبي فيه العيش المحمص والحمص، ثم أضيفي الدجاج المقطع والكزبرة الخضراء المفرومة، وقلبيها قليلا ثم ضعي تلك المكونات في طبق التقديم.

في الطاسة نفسها، ضعي كزبرة خضراء مفرومة مع زيت زيتون ورشة دقيق وزبادي، مع التقليب المستمر، ثم أضيفيها إلى طبق التقديم.

أيضا في الطاسة نفسها، حمري الصنوبر مع ثوم وكزبرة خضراء، وأضيفيهم إلى الطبق، ليصبح جاهزا للتقديم.