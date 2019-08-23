الامارات | «ذا روك» مجدداً.. أعلى الممثلين دخلاً في العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن «ذا روك» مجدداً.. أعلى الممثلين دخلاً في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدّر الممثل الأميركي دوين جونسون، الذي يعرف باسم «ذا روك»، قائمة مجلة فوربس للممثلين الأعلى دخلاً في العالم، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وقالت المجلة إن المصارع المعتزل جونسون حصل على 89.4 مليون دولار في الفترة من يونيو 2018 إلى يونيو 2019.

يشار إلى أن جونسون تزوج أخيراً من صديقته لورين هاشيان في هاواي.

وأضافت المجلة أن جونسون حصل على مبلغ 23.5 مليون دولار من أجل القيام ببطولة فيلمه المقبل «جومانجي: ذا نيكست ليفيل».

كما يحصل جونسون على مبلغ 700 ألف دولار عن كل حلقة من مسلسله «بالرز».

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يذكر أن جونسون بدأ مسيرته الفنية عام 2001 من خلال ظهوره في فيلم «ذا مامي ريترنز».

أما المركزان التاليان في قائمة هذا العام فاحتلها نجمان من فيلم «المنتقمون: لعبة النهاية» (أفنجرز: إند جيم)، الفيلم الذي حقق أعلى إيرادات في تاريخ شباك التذاكر.

وقالت المجلة إن كريس هيمزورث الذي جسد شخصية ثور جنى 76.4 مليون دولار، بينما ربح روبرت داوني جونيور الذي لعب دور أيرون مان 66 مليون دولار.

وجاء ممثلون آخرون من الفيلم، مثل برادلي كوبر وكريس إيفانز وبول راد، في المراكز العشرة الأولى.

وشملت القائمة كلاً من الممثل الهندي اكشاي كومار في المرتبة الرابعة، يليه جاكي شان، ثم برادلي كوبر في المركز السادس.