الامارات | 10 قوانين طريفة من بلاد «العم سام»

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 قوانين طريفة من بلاد «العم سام» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على اتساع ولاياتها الشاسعة، تحفل أميركا بالعديد من الغرائب والطرائف في ما يتعلق بالقوانين، بشكل خاص، التي قد لا يصدقها البعض لطرافتها وندرتها.
وهنا إطلالة على 10 قوانين تجمع بين الطرافة والغرابة في الولايات المتحدة الأميركية في نواح مختلفة من بلاد «العم سام».
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