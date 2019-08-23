الامارات | أستراليا تحظر التجارة في العاج وقرون وحيد القرن

شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تحظر التجارة في العاج وقرون وحيد القرن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت أستراليا رسمياً، أمس، أنها ستحظر التجارة الداخلية في أنياب الفيل وقرون وحيد القرن.

وأكدت وزيرة البيئة الأسترالية، سوزان لاي، عزم حكومتها مواصلة الحظر على تجارة العاج، وذلك في خطاب لها خلال اجتماع اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرّضة للانقراض (CITES) في جنيف، الذي بدأ في 17 الجاري.

وأضافت لاي: «لقد خاطبت أستراليا اجتماع جنيف، وأعلنت رسمياً عزمنا على منع التجارة الداخلية في عاج الفيل وقرون وحيد القرن».

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وتابعت: «سألتقي بوزراء البيئة المحليين في نوفمبر لضمان اتخاذ خطوات لإنهاء التجارة الداخلية رسمياً في جميع الولايات القضائية».

وذكرت أنه على الرغم من أن السوق المحلية في أستراليا لا تمثل تهديداً كبيراً بالنسبة لتجارة العاج العالمية، فمن المهم التأكد من عدم وجود «أبواب خلفية» لتشجيع النشاط غير القانوني.

ويضم اجتماع جنيف 183 شريكاً وقّعوا على اتفاق عام 1973، الذي يضع قيوداً وحظراً على تداول نحو 5000 نوع من الحيوانات، و30 ألف نوع من النباتات عبر الحدود.