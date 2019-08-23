الامارات | «البليزر» الجلدي يهيمن على الموضة النسائية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتربع «البليزر» الجلدي على عرش الموضة النسائية في خريف/شتاء 2019/2020، إذ تألقت به عارضات أزياء ماركات عالمية عدة.
وأوضحت مستشارة المظهر الألمانية، إنكا مولر - فينكلمان، أن «البليزر» الجلدي يكتسي باللون الأسود، ليمنح المرأة إطلالة جريئة على غرار أبطال فيلم «ماتريكس»، مشيرة إلى إمكانية تأكيد هذه الإطلالة الجريئة، من خلال تنسيق «البليزر» مع سروال جلدي أو تنورة جلدية باللون الأسود أيضاً.
وأضافت أنه يمكن تخفيف الطابع الحاد لـ«البليزر» الجلدي، من خلال تنسيقه مع قطع مفعمة بالرقة والأنوثة، مثل تنورة بليسيه أو سروال من الحرير.
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