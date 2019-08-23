الامارات | تيم روث: الشعبوية دهورت المشهد

شكرا لقرائتكم خبر عن تيم روث: الشعبوية دهورت المشهد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الممثل البريطاني تيم روث إن الكراهية التي تغذيها الشعبوية أدت لتدهور المشهد السياسي في بريطانيا وخارجها.

وبدأ روث (58 عاماً) مشواره الفني بلعب دور شخص عنصري في بريطانيا خلال الثمانينات.

وكان روث، الذي شارك في فيلمي «كلاب المستودع» (ريزيرفوار دوجز) و«خيال رخيص» (بالب فيكشن) للمخرج كوينتن تارانتينو، يتحدث في مهرجان سراييفو السينمائي حيث نال جائزة تكريم.

وقال خلال مقابلة نظمها المهرجان أول من أمس: «الأمر أسوأ الآن، لأن الكراهية التي تغذيها الشعبوية تقود الحركات السياسية في البلاد.. يبدو الأمر وكأنهم وصلوا لمكانة لم تكن موجودة من قبل».